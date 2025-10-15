«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом». Самарцы, поддержите команду в домашней игре против оренбуржцев!

«Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом» в 12-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 18 октября, в 14:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Крылья» после 11 туров идут на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата, обладая 12-ю очками. «Оренбург» же находится на 14-й строчке, имея семь очков в активе. Самарцам нужна ваша поддержка в домашней игре против оренбуржцев!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .