«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом». Самарцы, поддержите команду в домашней игре против оренбуржцев!
«Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом» в 12-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 18 октября, в 14:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Крылья» после 11 туров идут на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата, обладая 12-ю очками. «Оренбург» же находится на 14-й строчке, имея семь очков в активе. Самарцам нужна ваша поддержка в домашней игре против оренбуржцев!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
