  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом». Самарцы, поддержите команду в домашней игре против оренбуржцев!
Реклама
0

«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом». Самарцы, поддержите команду в домашней игре против оренбуржцев!

«Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом» в 12-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 18 октября, в 14:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Крылья» после 11 туров идут на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата, обладая 12-ю очками. «Оренбург» же находится на 14-й строчке, имея семь очков в активе. Самарцам нужна ваша поддержка в домашней игре против оренбуржцев!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
натив
logoКрылья Советов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Уже сегодня возвращается FONBET Кубок России! Подогрейте интерес к турниру с нашим тестом
12 минут назадТесты и игры
Деян Станкович: «Я пришел в «Спартак» ради титула. Две победы подряд многое изменят, разговоры об отставке утихнут»
1133 минуты назад
Кокорин об Итальяно: «Хороший тренер, но как человек... Даже говном не назову. Докапывался до людей, добившихся намного большего, чем он. Какие-то детские комплексы»
3035 минут назад
Мостовой не знает Кононова: «У нас уже и 20-летние аналитики становятся главными тренерами, скоро будут бухгалтеры. Безобразие, беспредел творится»
5449 минут назад
«Зенит» готов заплатить за Рикелме из «Палмейраса» сумму, близкую к запрашиваемым 15 млн евро с учетом бонусов (ESPN)
21сегодня, 13:12
«Барса» недовольна Левандовским из-за травмы в сборной. Форвард продолжил игру с Литвой, несмотря на боль (Marca)
21сегодня, 12:58
Станкович о возможном увольнении из «Спартака»: «Не переживаю об этом. О нем говорят анонимные люди в СМИ. Если бы я боялся воробьев, то носил бы в кармане рогатку»
21сегодня, 12:45
Кокорин о зарплатах футболистов: «В России вообще дают слишком рано слишком много. Но не мы же эти суммы себе прописываем! Нам что, отказываться?»
38сегодня, 12:31
Де Йонг продлил контракт с «Барсой» до 2029-го. Отступные – 500 млн евро
20сегодня, 12:02
Андрей Талалаев: «Нравится работать против иностранных тренеров – чем их больше, тем легче нам. Очень любил играть против Слишковича, против Станковича – 3:0 обыграли «Спартак»
74сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Фонбет Кубок России. «Уфа» прошла «Енисей» по пенальти, «Родина» против «Челябинска», «Факел» сыграет с «Уралом» в четверг
311 минут назадLive
Бельерин о критике за политические высказывания: «Это цена, которую приходится платить. Мы живем в поляризованном мире. Я пытаюсь использовать эту платформу во благо – ради других»
113 минут назад
В «Ростове» рассказали о проблемах с финансами: «Долги у клуба не первый день, они тянутся давно. В РФС выразили серьезную озабоченность, обращают внимание на дефицит источников»
943 минуты назад
Де Йонг о зарплате в «Барсе»: «СМИ всегда ее завышали, и это влияло на то, как люди воспринимали меня. Если они прочитают, что я самый высокооплачиваемый, это ваша вина»
59 минут назад
ЧМ-2025 (U20). 1/2 финала. Франция сыграет с Марокко, Аргентина против Колумбии
6сегодня, 13:01
Федотов о суде с ЦСКА: «Нужно было отстоять тренерское достоинство. Это длительная история наматывания соплей, обрастающая неправдоподобными слухами. Слава богу, это завершилось»
7сегодня, 12:55
Скоулз об «МЮ»: «Хейлунд не справился с давлением – его отпустили и купили такого же Шешко. Беньямин начал неплохо, но где здравый смысл?»
7сегодня, 12:28
Мостовой об увольнении Парфенова из «Торпедо» и назначении Кононова: «Проблемы часто возникают из-за того, что в командах много нефутбольных людей. А им многого не понять»
4сегодня, 12:12
«Ростов» покинет спортивный директор Рыскин, работавший с 2017-го. Ранее из клуба ушел президент Арутюнянц («СЭ»)
7сегодня, 12:12
«Пари НН» принимает «Акрон». Ждем всех на домашнем матче против тольяттинцев!
сегодня, 11:00Реклама