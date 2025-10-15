  • Спортс
«Барса» недовольна Левандовским из-за травмы в сборной. Форвард продолжил игру с Литвой, несмотря на боль (Marca)

«Барселона» недовольна Робертом Левандовским из-за травмы.

Польский форвард почувствовал боль в первом тайме матча против Литвы (2:0) в квалификации ЧМ – в том же месте, где получил травму в начале сезона. Левандовски решил продолжить игру, ему наложили тейп на бедро.

Как сообщает Marca, Роберт усугубил свою травму и теперь пропустит примерно месяц, включая матч с «Реалом» 26 октября. По словам источника, ситуация вызвала крайнее раздражение в «Барселоне».

Недовольство теперь направлено и на самих игроков, которые, по мнению клуба, должны первыми подавать сигнал тревоги, если чувствуют недомогание. Тем более в случае с 37-летним Левандовским, который должен особенно беречь свое тело. 

С повреждениями в клуб после пауз на сборные в этом сезоне также возвращались Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Ферран Торрес.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
