Кокорин о зарплатах футболистов: «В России вообще дают слишком рано слишком много. Но не мы же эти суммы себе прописываем! Нам что, отказываться?»

Александр Кокорин высказался о зарплатах российских футболистов.

– Согласны с тем, что лимит первой половины нулевых из-за поднятия зарплат россиянам их испортил – в том числе и лично вас? Потому что денег дали слишком рано слишком много.

– В России вообще дают слишком рано слишком много. Это правда. Когда спрашивают, я говорю: да, много. Огромные деньги – и зарплаты, и премиальные. Но не мы же эти суммы себе прописываем! Нам что, отказываться?

Да, по голове это страшный удар. Если посчитать, больше половины от этого и «уехали», и закончили. Да и многие иностранцы не справлялись с этим. Приезжали, были в шоке от Москвы, от хороших контрактов, – сказал экс-нападающий «Динамо » и «Зенита », ныне выступающий за «Арис ».