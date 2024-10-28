Фоден занял 11-е место в борьбе за «Золотой мяч», Ольмо – 13-е, Нико Уильямс – 15-е
Филип Фоден не попал в десятку претендентов на «Золотой мяч».
Полузащитник «Манчестер Сити» занял 11-е место в опросе, проведенном France Football.
На 12-й строчке расположился Флориан Виртц из «Байера», на 13-й – Дани Ольмо из «Барселоны» (в прошлом сезоне играл за «Лейпциг»), на 14-й – Адемола Лукман из «Аталанты», на 15-й – Нико Уильямс из «Атлетика».
Джака занял 16-е место в голосовании «Золотого мяча», Вальверде – 17-й, Эми Мартинес – 18-й, Эдегор – 19-й, Чалханоглу – 20-й
Сака стал 21-м в борьбе за «Золотой мяч», Рюдигер – 22-м, Палмер – 25-м
Довбик и Хуммельс разделили 29-е место в борьбе за «Золотой мяч», Гримальдо – 28-й, Витинья – 27-й, Райс – 26-й
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Золотого мяча»
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