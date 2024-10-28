Кордоба о голе «Крыльям»: «Это не удар наудачу. Увидел, что вратарь выдвинулся. Всегда слежу за воротами, поэтому ударил»
В матче 13-го тура Мир РПЛ «Крылья Советов» – «Краснодар» (1:2) форвард «быков» ударом в касание из-за штрафной перекинул вратаря соперника Ивана Ломаева.
– Этот удар не выполнялся наудачу. Я увидел, что вратарь выдвинулся из ворот. А я, будучи нападающим, всегда слежу за воротами, поэтому и ударил.
– После гола показалось, что вы что‑то говорили защитнику «Крыльев Советов» Томасу Гальдамесу.
– Это были эмоции. Мы давно знакомы с Томасом, поэтому немного поговорили. Потом я попросил у него прощения, мы извинились друг перед другом. «Крылья Советов» очень хорошо сыграли, в том числе и Гальдамес, они усложнили нам игру.
– У «Краснодара» 10‑матчевая серия побед.
– Это работа всей команды – тренерского штаба, товарищей по команде. Это то, что нарабатывается ежедневно. И когда есть такое единство, такая самоотдача, это видно на поле. Хочу поблагодарить болельщиков: наши результаты – это и их заслуга.
– Перед матчем в раздевалке были разговоры, что «Краснодар» может оторваться от «Зенита»?
– Нет, мы разговариваем только о «Краснодаре». «Зенит» делает свою работу, у нас есть своя. Настраиваемся на происходящее в команде, – сказал Кордоба.
Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий