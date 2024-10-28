Кордоба о голе «Крыльям»: «Это не удар наудачу. Увидел, что вратарь выдвинулся. Всегда слежу за воротами, поэтому ударил»

Джон Кордоба рассказал о своем эффектном голе «Крыльям Советов».

В матче 13-го тура Мир РПЛ «Крылья Советов» – «Краснодар» (1:2) форвард «быков» ударом в касание из-за штрафной перекинул вратаря соперника Ивана Ломаева .

– Этот удар не выполнялся наудачу. Я увидел, что вратарь выдвинулся из ворот. А я, будучи нападающим, всегда слежу за воротами, поэтому и ударил.

– После гола показалось, что вы что‑то говорили защитнику «Крыльев Советов» Томасу Гальдамесу.

– Это были эмоции. Мы давно знакомы с Томасом, поэтому немного поговорили. Потом я попросил у него прощения, мы извинились друг перед другом. «Крылья Советов» очень хорошо сыграли, в том числе и Гальдамес, они усложнили нам игру.

– У «Краснодара» 10‑матчевая серия побед.

– Это работа всей команды – тренерского штаба, товарищей по команде. Это то, что нарабатывается ежедневно. И когда есть такое единство, такая самоотдача, это видно на поле. Хочу поблагодарить болельщиков: наши результаты – это и их заслуга.

– Перед матчем в раздевалке были разговоры, что «Краснодар» может оторваться от «Зенита»?

– Нет, мы разговариваем только о «Краснодаре». «Зенит» делает свою работу, у нас есть своя. Настраиваемся на происходящее в команде, – сказал Кордоба.

Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»

Супергол Кордобы «Крыльям» – откуда?! Что за траектория?!