«Краснодар» выиграл 10 матчей чемпионата подряд. Рекорд России у ЦСКА – 13
«Краснодар» в двух победах от повторения рекорда чемпионата России.
Команда Мурада Мусаева одолела «Крылья Советов» (2:1) в 13-м туре. В Мир РПЛ она выиграла 10 матчей подряд с общим счетом 26:5.
Рекорд чемпионата России принадлежит ЦСКА. В 2014 году армейцы одержали 13 побед кряду.
3 ноября «Краснодар» в РПЛ встретится с «Оренбургом», 10-го – с «Рубином».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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