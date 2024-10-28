Мусаев про 2:1 с «Крыльями»: «Краснодар» 70 минут хорошо контролировал игру, расстраивает, что пропустили. Не считаю гол Кордобы случайным, это его стиль»
Мурад Мусаев отметил сложности в матче с «Крыльями Советов» (2:1).
– Насколько тяжело далась игра?
– Очень тяжело. «Крылья» – очень хорошая команда, также поле было очень тяжелым. Минут 70 мы хорошо контролировали игру, в конце соперник раскрылся. Немножко расстраивает, что пропустили, но самое важное – что победили.
– Случайный гол Кордобы является решающим моментом игры?
– Я не считаю, что гол случайный. Это его стиль игры и нацеленность на ворота. Он доработал момент и забил.
– У вас 10‑я победа подряд. Ставите какие‑то новые цели?
– Выиграть следующий матч. Нельзя останавливаться. То, что не наберешь сейчас, потом скажется в мае, – отметил главный тренер «Краснодара».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости