Мусаев про 2:1 с «Крыльями»: «Краснодар» 70 минут хорошо контролировал игру, расстраивает, что пропустили. Не считаю гол Кордобы случайным, это его стиль»

Мурад Мусаев отметил сложности в матче с «Крыльями Советов» (2:1).

– Насколько тяжело далась игра?

– Очень тяжело. «Крылья» – очень хорошая команда, также поле было очень тяжелым. Минут 70 мы хорошо контролировали игру, в конце соперник раскрылся. Немножко расстраивает, что пропустили, но самое важное – что победили.

– Случайный гол Кордобы является решающим моментом игры?

– Я не считаю, что гол случайный. Это его стиль игры и нацеленность на ворота. Он доработал момент и забил.

– У вас 10‑я победа подряд. Ставите какие‑то новые цели?

– Выиграть следующий матч. Нельзя останавливаться. То, что не наберешь сейчас, потом скажется в мае, – отметил главный тренер «Краснодара».