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Де ла Фуэнте о «Золотом мяче»: «Хотел бы, чтобы выиграл испанец – Родри или Карвахаль. Они часть моей семьи, как и все, кто играет за сборную Испании»

Луис де ла Фуэнте будет рад, если «Золотой мяч» получит Родри или Дани Карвахаль.

Церемония вручения наград от France Football пройдет сегодня в парижском театре «Шатле», начало – в 20:45 по московскому времени.

«Тот, кто выиграет [«Золотой мяч»], получит его заслуженно. Если спрашиваете, кого бы я выбрал, я бы хотел, чтобы это был Родри или Карвахаль, испанец. Но в любом случае я рад за того, кто его получит, ведь это будет великий футболист. Именно поэтому для испанского футбола это было бы великолепно.

Это хороший знак, который демонстрирует здоровье испанского футбола, а футболист – Родри – что тут сказать, он как часть моей семьи, как и Дани Карвахаль, как и все, кто играет за нашу сборную, с которыми у меня есть возможность работать так часто», – сказал главный тренер сборной Испании.

Родри получит «Золотой мяч» сегодня. Винисиус занял 2-е место, Беллингем – 3-е (Хосе Луис Санчес)

«Реал» отменил поездку на церемонию «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии – клуб и партнеры поддержали его

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoЗолотой мяч
logoДаниэль Карвахаль
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