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Литвинов о «Золотом мяче»: «Только не Винисиусу, отдайте Родри! Он был эталоном для всех, выиграл АПЛ и Евро. Не зря Гвардиола говорит, что он идеальный футболист»

Руслан Литвинов считает, что Родри заслужил «Золотой мяч» в этом году.

Церемония вручения наград от France Football пройдет сегодня в парижском театре «Шатле», начало – в 20:45 по московскому времени.

«Только не Винисиусу вручайте «Золотой мяч». Отдайте Родри! Винисиус точно недостоин этого. Человек, который получает «Золотой мяч», должен быть эталоном для всех.

В этом году эталоном для всех был Родри. Выиграть АПЛ и Евро, быть примером не только на футбольном поле, но и за его пределами.

Не зря же Гвардиола говорит, что он идеальный футболист. У человека даже соцсетей нет! Что тут сказать?» – заявил полузащитник «Спартака».

Ранее появилась информация, что именно полузащитник «Манчестер Сити» получит награду. В связи с этим «Реал» отменил поездку на церемонию: Винисиус решил не участвовать в мероприятии, а клуб и партнеры поддержали его.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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