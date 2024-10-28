Руслан Литвинов считает, что Родри заслужил «Золотой мяч» в этом году.

Церемония вручения наград от France Football пройдет сегодня в парижском театре «Шатле», начало – в 20:45 по московскому времени.

«Только не Винисиусу вручайте «Золотой мяч ». Отдайте Родри! Винисиус точно недостоин этого. Человек, который получает «Золотой мяч», должен быть эталоном для всех.

В этом году эталоном для всех был Родри. Выиграть АПЛ и Евро, быть примером не только на футбольном поле, но и за его пределами.

Не зря же Гвардиола говорит, что он идеальный футболист. У человека даже соцсетей нет! Что тут сказать?» – заявил полузащитник «Спартака ».

Ранее появилась информация , что именно полузащитник «Манчестер Сити» получит награду. В связи с этим «Реал» отменил поездку на церемонию: Винисиус решил не участвовать в мероприятии, а клуб и партнеры поддержали его.