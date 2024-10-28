Директор «Реала» Бутрагеньо представит клуб на вручении «Золотого мяча»

«Реал» на церемонии вручения «Золотого мяча» представит Эмилио Бутрагеньо.

Как пишет испанский журналист Рамон Альварес де Мон, директор «Мадрида » единолично представит клуб на гала-вечере наград от France Football. Церемония пройдет сегодня в парижском театре «Шатле».

Ранее журналист Хосе Луис Санчес сообщил, что вингер «Реала» Винисиус Жуниор , считавшийся фаворитом на победу, занял второе место в голосовании. Вместо него лучшим футболистом года будет объявлен Родри из «Манчестер Сити».

По информации Marca, узнав результаты голосования, «Реал» за несколько часов до вылета отменил рейс , на котором делегация клуба в составе 50 человек должна была вылететь в Париж.