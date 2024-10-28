Директор «Реала» Бутрагеньо представит клуб на вручении «Золотого мяча»
«Реал» на церемонии вручения «Золотого мяча» представит Эмилио Бутрагеньо.
Как пишет испанский журналист Рамон Альварес де Мон, директор «Мадрида» единолично представит клуб на гала-вечере наград от France Football. Церемония пройдет сегодня в парижском театре «Шатле».
Ранее журналист Хосе Луис Санчес сообщил, что вингер «Реала» Винисиус Жуниор, считавшийся фаворитом на победу, занял второе место в голосовании. Вместо него лучшим футболистом года будет объявлен Родри из «Манчестер Сити».
По информации Marca, узнав результаты голосования, «Реал» за несколько часов до вылета отменил рейс, на котором делегация клуба в составе 50 человек должна была вылететь в Париж.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Рамона Альвареса де Мона
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