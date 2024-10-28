Роналдо должен был вручать «Золотой мяч» Винисиусу. Неизвестно, примет ли он теперь участие в церемонии

«Золотой мяч» Винисиусу должен был вручать Роналдо.

Ранее появилась информация , что «Золотой мяч» получит полузащитник «Манчестер Сити » Родри, а не вингер «Реала» Винисиус, как ожидалось. Из-за этого «Мадрид » отменил поездку на церемонию, хотя у Винисиуса уже была запланирована вечеринка в Париже по случаю победы.

По данным El Chiringuito, в случае победы «Золотой мяч» вингеру «Реала» вручил бы Роналдо – бывший форвард «Мадрида » и сборной Бразилии, двукратный обладатель приза.

Пока не известно, прибудет ли Роналдо на церемонию с учетом информации о победе Родри.

Родри берет «Золотой мяч» вместо Винисиуса? Онлайн