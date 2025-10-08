Роналду открыл клинику по лечению волос в Эр-Рияде: «Раньше люди стеснялись, это было как клеймо, теперь – как визит к стоматологу. С волосами ты выглядишь лучше, без них ты другой человек»
Криштиану Роналду открыл косметологическую клинику в Эр-Рияде.
Ее основным профилем станет уход за волосами и их лечение.
«Если вы увидите меня без волос, это будет уже другой человек. Я считаю, что с волосами ты выглядишь лучше. Это лишь мое мнение. Многим все равно.
Может быть, люди иногда шутят на этот счет, но вообще-то это очень хорошее дело. Я много лет в этой сфере, я немного разбираюсь в проблемах людей.
Люди идут в клинику, немного стесняясь, еще пять лет назад это было как клеймо. Но сейчас все иначе. Люди смотрят на это по-другому. Они смотрят на это как на визит к стоматологу», – заявил 40-летний форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Роналду в подкасте Loud FM.
Как вам дерби?19433 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости