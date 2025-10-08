  • Спортс
  Роналду открыл клинику по лечению волос в Эр-Рияде: «Раньше люди стеснялись, это было как клеймо, теперь – как визит к стоматологу. С волосами ты выглядишь лучше, без них ты другой человек»
Роналду открыл клинику по лечению волос в Эр-Рияде: «Раньше люди стеснялись, это было как клеймо, теперь – как визит к стоматологу. С волосами ты выглядишь лучше, без них ты другой человек»

Криштиану Роналду открыл косметологическую клинику в Эр-Рияде.

Ее основным профилем станет уход за волосами и их лечение.

«Если вы увидите меня без волос, это будет уже другой человек. Я считаю, что с волосами ты выглядишь лучше. Это лишь мое мнение. Многим все равно.

Может быть, люди иногда шутят на этот счет, но вообще-то это очень хорошее дело. Я много лет в этой сфере, я немного разбираюсь в проблемах людей.

Люди идут в клинику, немного стесняясь, еще пять лет назад это было как клеймо. Но сейчас все иначе. Люди смотрят на это по-другому. Они смотрят на это как на визит к стоматологу», – заявил 40-летний форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Роналду в подкасте Loud FM.

