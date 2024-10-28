Родри берет «Золотой мяч» вместо Винисиуса? Онлайн

Несколько месяцев – ну, недель точно – все мы прожили в уверенности, что «Золотой мяч» выиграет Винисиус, утром сегодня тоже не возникало сомнений, появлялись сливы результатов голосования с игроком «Реала» на первом месте.

Но вот теперь полно подтверждений тому, что бразилец даже не прилетел в Париж, делегация «Реала» тоже.

Потому что обладатель награды – Родри! Полузащитник «Манчестер Сити» как раз уже на месте.

Невероятно резкая смена контекста, которая делает вручение-2024 самым ярким за последние годы