Родри берет «Золотой мяч» вместо Винисиуса? Онлайн
Все вокруг самой яркой церемонии за годы.
В Париже сегодня вручат «Золотой мяч». И это неожиданно шумное событие.
«ЗМ» берет не Винисиус, а Родри. Ого!
Несколько месяцев – ну, недель точно – все мы прожили в уверенности, что «Золотой мяч» выиграет Винисиус, утром сегодня тоже не возникало сомнений, появлялись сливы результатов голосования с игроком «Реала» на первом месте.
Но вот теперь полно подтверждений тому, что бразилец даже не прилетел в Париж, делегация «Реала» тоже.
Потому что обладатель награды – Родри! Полузащитник «Манчестер Сити» как раз уже на месте.
Невероятно резкая смена контекста, которая делает вручение-2024 самым ярким за последние годы
«Золотой мяч»-2024. Что нужно знать?
⌚️ Церемония – сегодня в 20:45 мск в Париже
⚽️ Узнаем лучшего футболиста мира, лучшую футболистку мира, лучшую команду прошлого сезона и обладателей других традиционных наград
😳 За четыре часа до церемонии вдруг изменился расклад: до этого не было сомнений, что награду берет Винисиус, но оказалось, делегация «Реала» даже не поехала во Францию, так как обладателем станет Родри
📺 В России церемонию покажет Okko
Итак, первые официальные рейтинги «Золотого мяча» 🔝
29-30 места – Артем Довбик и Матс Хуммельс
Организаторы постепенно публикуют итоговые места, начиная с конца общего списка. И постепенно подбираются к вершине.
Деталь от RMC Sport: на Real Madrid TV планировалась пятичасовая программа о «Золотом мяче», но теперь шоу отменили.
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В «Реале» считают: если не Винисиус, то «Золотой мяч» должен забрать Карвахаль
Одна из причин разочарования среди игроков и верхушки «Реала» – непонимание критериев для победы.
В «Мадриде» альтернативным победителем (если не Винисиус) видят Дани Карвахаля. Он, как и Родри, выиграл Евро, но добавил к этому победу в Лиге чемпионов, Ла Лиге и Суперкубке Испании. А еще Карвахаля признали лучшим игроком финала ЛЧ.
Бойкот церемонии «Золотого мяча» «Реалом»
Пишут, что единственным представителем «Мадрида» в Париже будет директор Эмилио Бутрагеньо. Впрочем, проскакивают сообщения, что не объявится и он.
Решение Винисиуса игнорировать церемонию обсуждается в медиа. Например, журналист и инсайдер Гильем Балаге не впечатлен: «Окей, Вини. Ты не победил, но ты должен уважительно отнестись к победителю, это самый большой признак спортивного благородства».
Ваши мысли по ситуации?
Родри на костылях. Вероятно, так и будет получать «ЗМ»
Испанец только в начале восстановление после травмы крестов. Вот так он приехал на церемонию.
Скорее всего, на сцену тоже поднимется с костылями – иначе ходить сейчас просто не может
А ведь Винисиус говорил в класико «В понедельник я поеду за «Золотым мячом»
Вот эта новость плоховато состарилась: когда «Реал» с треском проигрывал класико, Винисиус дерзко отвечал Гави.
Говорил: «В понедельник я поеду за «Золотым мячом». Так прочитали в Испании по губам.
И тут отмена
30 претендентов на «Золотой мяч»
Полный шорт-лист – а вдруг еще какие сюрпризы.
Джуд Беллингем («Реал») Рубен Диаш («Манчестер Сити») Фил Фоден («Манчестер Сити») Федерико Вальверде («Реал») Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») Нико Уильямс («Атлетик») Гранит Джака («Байер») Артем Довбик («Жирона» / «Рома») Тони Кроос («Реал», завершил карьеру)
Винисиус («Реал») Дани Ольмо («РБ Лейпциг» / «Барселона») Флориан Виртц («Байер») Мартин Эдегор («Арсенал») Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд / «Рома»)
Родри («Манчестер Сити») Харри Кейн («Бавария») Деклан Райс («Арсенал») Витинья («ПСЖ») Коул Палмер («Челси»)
Даниэль Карвахаль («Реал») Ламин Ямаль («Барселона») Букайо Сака («Арсенал») Хакан Чалханоглу («Интер») Вильям Салиба («Арсенал»)
Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал») Лаутаро Мартинес («Интер») Адемола Лукман («Аталанта») Антонио Рюдигер («Реал») Алекс Гримальдо («Байер»)
Но Винисиус хотя бы второй?
Похоже, что да.
Инсайдеры подтверждают такую тройку:
1. Родри (Манчестер Сити)
2. Винисиус (Реал)
3. Джуд Беллингем (Реал)
Винисиус точно не в Париже? Может это все шоу вокруг церемонии?
Похоже, что нет.
Фабрицио Романо подтвердил, что делегация «Реала» отменила поездку в Париж – вероятно, рассчитывали на «Золотой мяч», но не сработало.
У Marca тоже такие данные: никто из «Мадрида» не едет. Так что Вини, у нас отмена
ВЫКУСИ, ВИНИСИУС!!!!!
Очень плохая стата для нападающего в Лиге. 15+6 за весь сезон? Месси в любой из "провальных" сезонов с ЗМ набивал в 2 раза больше как минимум. Со сборной у Вини тоже полный провал. Ещё и отвратительное поведение на поле.
ЗМ Родри - это будет победа France Football.