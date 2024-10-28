Каррагер об Артете после 2:2 с «Ливерпулем»: «Мы думали, он ученик Гвардиолы, но Микель постепенно превращается в Моуринью. «Арсенал» отступил во 2-м тайме»
Джейми Каррагер считает, что Микель Артета превращается в Жозе Моуринью.
«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), ведя в счете с 43-й минуты и упустив победу на 81-й.
«За «Арсеналом» интересно наблюдать, я давно об этом думаю, ведь Микель Артета работал с Пепом Гвардиолой, и мы думали, что он ученик Гвардиолы. Но если задуматься о двух самых успешных тренерах последних 15 лет, то у нас есть Пеп Гвардиола с одной стороны и Жозе Моуринью с другой.
Микель Артета постепенно превращается в тренера с манерой Жозе Моуринью. Никто и не думал, что так произойдет. Сегодня во втором тайме они отступили», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».
Рой Кин: «Меня начинает беспокоить менталитет «Арсенала». Бывают моменты, когда они довольствуются счетом 2:1, вместо того чтобы забить третий»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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