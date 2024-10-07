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  • Фергюсон – лучший тренер АПЛ в XXI веке по версии Goal. Пеп и Венгер – в топ-3, Моуринью – 4-й, Клопп – 5-й, Конте – 8-й, Артета – 13-й
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Фергюсон – лучший тренер АПЛ в XXI веке по версии Goal. Пеп и Венгер – в топ-3, Моуринью – 4-й, Клопп – 5-й, Конте – 8-й, Артета – 13-й

Алекс Фергюсон признан лучшим тренером АПЛ в XXI веке по версии Goal.

Спортивный интернет-портал составил список 25 лучших тренеров, работавших в Премьер-лиге с 2000 года. Шотландский специалист занял первую строчку.

Топ-15 выглядит так:

1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);

2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

3. Арсен Венгер («Арсенал»);

4. Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);

5. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

6. Карло Анчелотти («Челси», «Эвертон»);

7. Роберто Манчини («Манчестер Сити»);

8. Антонио Конте («Челси», «Тоттенхэм»);

9. Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити», «Вест Хэм»);

10. Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм»);

11. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон»);

12. Маурисио Почеттино («Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Челси»);

13. Микель Артета («Арсенал»);

14. Дэвид Мойес («Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм»);

15. Жерар Улье («Ливерпуль»).

Рой Ходжсон занял 16-е место, Унаи Эмери – 20-е, Сэм Эллардайс – 21-е, Шон Дайч – 25-е.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoРоберто Манчини
logoКарло Анчелотти
logoМанчестер Юнайтед
logoАлекс Фергюсон
logoЧелси
logoЖозе Моуринью
logoЛиверпуль
logoРафаэль Бенитес
logoАрсен Венгер
logoНьюкасл
logoСэм Эллардайс
logoВест Хэм
logoЭвертон
logoМикель Артета
logoДэвид Мойес
logoМанчестер Сити
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
logoМануэль Пеллегрини
logoРой Ходжсон
logoАрсенал
рейтинги
logoТоттенхэм
logoКлаудио Раньери
logoЖерар Улье
logoАнтонио Конте
logoСаутгемптон
logoПеп Гвардиола
logoУнаи Эмери
logoМаурисио Почеттино
logoШон Дайч
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