Фергюсон – лучший тренер АПЛ в XXI веке по версии Goal. Пеп и Венгер – в топ-3, Моуринью – 4-й, Клопп – 5-й, Конте – 8-й, Артета – 13-й
Спортивный интернет-портал составил список 25 лучших тренеров, работавших в Премьер-лиге с 2000 года. Шотландский специалист занял первую строчку.
Топ-15 выглядит так:
1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);
2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
3. Арсен Венгер («Арсенал»);
4. Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»);
5. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
6. Карло Анчелотти («Челси», «Эвертон»);
7. Роберто Манчини («Манчестер Сити»);
8. Антонио Конте («Челси», «Тоттенхэм»);
9. Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити», «Вест Хэм»);
10. Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм»);
11. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон»);
12. Маурисио Почеттино («Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Челси»);
13. Микель Артета («Арсенал»);
14. Дэвид Мойес («Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм»);
15. Жерар Улье («Ливерпуль»).
Рой Ходжсон занял 16-е место, Унаи Эмери – 20-е, Сэм Эллардайс – 21-е, Шон Дайч – 25-е.
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