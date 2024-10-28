Министр спорта Испании о расизме в класико: «Все руководящие органы и клубы должны работать и решительно реагировать, чтобы предотвратить эти демонстрации»
Во время класико в 11-м туре Ла Лиги, завершившегося победой «Барселоны» над «Реалом» (4:0), на «Сантьяго Бернабеу» звучали расистские оскорбления в адрес Ламина Ямаля, а также Алехандро Бальде, Ансу Фати и Рафиньи Диаса.
«Все руководящие органы и, конечно же, клубы должны работать и решительно реагировать, чтобы предотвратить демонстрации расизма, которые полностью противоречат правам, вытекающим из спорта», – заявила министр образования, профессионального обучения и спорта Испании.
Пилар Алегрия также сообщила, что Комиссия по борьбе с насилием соберется на еженедельной заседание, в рамках которого будет проанализирована информация, переданная полицией, чтобы «озвучить предложения о санкциях».
«Реал» опознал болельщиков, оскорблявших на расовой почве игроков «Барсы» в класико. Клуб присоединился к жалобе Ла Лиги, виновные получат «самые серьезные санкции»
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