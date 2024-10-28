«Реал» опознал болельщиков, оскорблявших на расовой почве игроков «Барсы» в класико. Клуб присоединился к жалобе Ла Лиги, виновные получат «самые серьезные санкции»

«Реал» опознал болельщиков, оскорблявших игроков «Барселоны» на расовой почве.

Во время класико в 11-м туре Ла Лиги, завершившегося победой «Барселоны» (4:0), на «Сантьяго Бернабеу » звучали расистские оскорбления в адрес Ламина Ямаля , а также Алехандро Бальде, Ансу Фати и Рафиньи Диаса . «Реал» осудил оскорбительные выкрики и объявил о начале расследования с целью опознания виновных.

Как сообщает La Sexta, мадридскому клубу удалось установить личности болельщиков, оскорблявших футболистов «Барселоны».

«Реал» присоединился к жалобе Ла Лиги на расистские оскорбления и жесты в класико и предоставил все необходимые материалы.

Marca отмечает, что виновные в расистском поведении фанаты получат «самые серьезные санкции» от клуба.

Винисиус о фанатах «Реала», оскорблявших игроков «Барсы» на почве расизма: «Этим преступникам нет места в нашем обществе. Полностью поддерживаю Ламина, Ансу и Рафинью»