RFEF осудила расизм на матче «Реала» с «Барсой»: «Выступаем за «нулевую терпимость» к этому социальному злу»
Ранее стало известно, что после третьего гола «Барселоны» в ворота «Реала» некоторые зрители начали называть вингера «Барселоны» Ламина Ямаля «чертовым негром» и «гребаным мавром». Также звучали оскорбления в адрес Рафиньи Диаса, Алехандро Бальде и Ансу Фати.
«Категорически осуждаем любые действия, угрожающие толерантности, разнообразию и инклюзивности нашего общества. С расистскими оскорблениями невозможно сосуществовать, и тем более им не место в спорте.
Футбол, являясь средством воспитания, распространения позитивных ценностей и местом единения людей, будет продолжать бороться за то, чтобы положить конец презрительному отношению и оскорблениям с любым подтекстом.
RFEF выступает за «нулевую терпимость» к этому социальному злу и будет работать совместно со всеми людьми и организациями, являющимися частью спорта и общества, с целью положить конец насилию и оскорблениям на стадионах», – сказано в сообщении.
Ямаля назвали «чертовым негром» на «Бернабеу». «Реал» начал расследование
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий