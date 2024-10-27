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RFEF осудила расизм на матче «Реала» с «Барсой»: «Выступаем за «нулевую терпимость» к этому социальному злу»

Королевская испанская футбольная федерация осудила поведение фанатов «Реала».

Ранее стало известно, что после третьего гола «Барселоны» в ворота «Реала» некоторые зрители начали называть вингера «Барселоны» Ламина Ямаля «чертовым негром» и «гребаным мавром». Также звучали оскорбления в адрес Рафиньи Диаса, Алехандро Бальде и Ансу Фати.

«Категорически осуждаем любые действия, угрожающие толерантности, разнообразию и инклюзивности нашего общества. С расистскими оскорблениями невозможно сосуществовать, и тем более им не место в спорте.

Футбол, являясь средством воспитания, распространения позитивных ценностей и местом единения людей, будет продолжать бороться за то, чтобы положить конец презрительному отношению и оскорблениям с любым подтекстом.

RFEF выступает за «нулевую терпимость» к этому социальному злу и будет работать совместно со всеми людьми и организациями, являющимися частью спорта и общества, с целью положить конец насилию и оскорблениям на стадионах», – сказано в сообщении.

Ямаля назвали «чертовым негром» на «Бернабеу». «Реал» начал расследование

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Королевской испанской футбольной федерации
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
происшествия
Федерация футбола Испании
logoРафинья Диас
logoАнсу Фати
logoАлекс Бальде
дискриминация
logoЛамин Ямаль
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