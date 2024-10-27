Госкомиссия по борьбе с расизмом рассмотрит оскорбления в адрес Ямаля: «Класико – одно из величайших зрелищ в мире, на нем нет места ненависти»

Государственная комиссия рассмотрит оскорбления Ламина Ямаля во время класико.

Вчера «Барселона »» разгромила «Реал» (4:0) в матче 11-го тура Ла Лиги. Футболист «Барсы» отпраздновал третий гол на 77-й минуте вблизи трибун «Сантьяго Бернабеу». Из первого ряда в адрес Ямаля доносились оскорбления, их отчетливо слышно в видеороликах, которые распространяются по социальным сетям. Так, 17-летнего игрока называли «чертовым негром» и «гребаным мавром».

Государственная комиссия по борьбе с расизмом, насилием, ксенофобией и нетерпимостью заявила, что рассмотрит этот вопрос на заседании в понедельник. В состав комиссии входят представители Высшего спортивного совета (CSD), МВД, национальной полиции, гражданской гвардии, Королевской федерации футбола Испании , Ла Лиги и других профессиональных лиг, а также Генеральной прокуратуры.

«CSD решительно осуждает расистские инциденты, произошедшие в эту субботу на стадионе «Сантьяго Бернабеу » во время матча между «Реалом» и «Барселоной».

Класико – одно из величайших зрелищ в мире, истинное выражение значения футбола в нашей стране. На нем, как и на любом другом спортивном мероприятии, никогда не может быть места проявлениям насилия, расизма, ксенофобии, ненависти или нетерпимости.

CSD считает недопустимым поведение, далекое от ценностей сосуществования и уважения, присущих спорту. Для его искоренения необходима работа каждого и, особенно, сотрудничество клубов», – говорится в заявлении Высшего спортивного совета.

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