Менье о «Золотом мяче»: «Отдал бы свой дом, чтобы Беллингем получил его!»

Тома Менье твердо убежден, что «Золотой мяч» должен достаться Джуду Беллингему.

Полузащитник «Реала » вошел в число 30 номинантов на приз лучшему футболисту года по версии France Football. Церемония вручения пройдет сегодня в Париже.

«Джуд сенсационен: я отдал бы свой дом, чтобы он получил «Золотой мяч »!» – заявил защитник «Лилля ».

Менье и Беллингем вместе играли за «Боруссию» Дортмунд.

С подробной статистикой Беллингема можно ознакомиться по ссылке .