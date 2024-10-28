16

Менье о «Золотом мяче»: «Отдал бы свой дом, чтобы Беллингем получил его!»

Тома Менье твердо убежден, что «Золотой мяч» должен достаться Джуду Беллингему.

Полузащитник «Реала» вошел в число 30 номинантов на приз лучшему футболисту года по версии France Football. Церемония вручения пройдет сегодня в Париже.

«Джуд сенсационен: я отдал бы свой дом, чтобы он получил «Золотой мяч»!» – заявил защитник «Лилля».

Менье и Беллингем вместе играли за «Боруссию» Дортмунд.

С подробной статистикой Беллингема можно ознакомиться по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Téléfoot
logoЛилль
logoСборная Англии по футболу
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoТома Менье
logoДжуд Беллингем
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус, Беллингем, Вальверде, Лунин, Анчелотти и Перес полетят от «Реала» на вручение «Золотого мяча». Участие Мбаппе под вопросом, Карвахаль приедет, если разрешат врачи
3826 октября, 12:16
Сильянов о «Золотом мяче»: «Беллингем что творил, все делал для команды! Винисиус всегда разрывает, может сам гол сделать. Отдал бы кому-то из них»
225 октября, 12:04
Кроос про топ-3 номинантов на «Золотой мяч»: «Винисиус, Беллингем, Карвахаль – в любом порядке. Я бы вручил его и себе. Главное, чтобы его получил игрок «Реала»
5316 октября, 12:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже
141сегодня, 08:46
🤯 Уникальный конкурс: разыгрываем игровой ПК в нашем телеграме
898 минут назад
Мбаппе чувствует, что подвел «Реал», но уверен, что добьется успеха в клубе (El Chiringuito)
18 минут назад
«Зенит» обратится в ЭСК из-за неудаления Батракова за фол на Мантуане
2511 минут назад
Садулаев о сборной России: «Испания и Англия – хорошие команды. Можно попробовать сыграть с ними»
1523 минуты назад
Орлов о Батракове: «Не надо ни с кем сравнивать – Аршавин дорос до «Арсенала», это европейский уровень. Алексею надо добавлять»
527 минут назад
Защитник «Факела» Калинин: «Мне все равно на псевдокритиков и псевдофутболистов. Пусть критикуют, у нас в стране свобода слова»
1827 минут назад
Мостовой о класико: «Это что-то, фантастика! Разгромная победа «Барсы» над «Реалом» – ответ тем, кто хочет сделать из футбола науку»
1831 минуту назад
Карпин о расширенном составе сборной: «Миранчуки и Чалов адаптировались в новых странах, Кузяева решили не дергать. У игроков «Краснодара» высокие шансы попасть в заявку»
1141 минуту назад
Пономарев о Чалове в сборной: «Он же ноль без палочки, совсем обалдели? Что делает Карпин, выгнать его к чертовой матери. Бардак и безобразие»
842 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кузьмичев о травме Батракова: «Ничего критичного, опухоли на голеностопе нет. Все будет ясно после контрольного МРТ»
115 минут назад
КДК накажет «Локо», ЦСКА и «Динамо» Махачкала за поведение болельщиков в матчах Кубка России
58 минут назад
Умер 25-летний голкипер «Филадельфии» Трент
4сегодня, 09:55Фото
Каштанов о сборной: «Вызовут – я пешком пойду, неважно, с кем играть. Не понимаю, когда человек говорит, что у него нет желания ехать»
10сегодня, 09:47
Дочь Черенкова: «В детстве ревновала отца к футболу – казалось, он отнимает у меня его. Федор не хотел, чтобы его дети профессионально занимались спортом»
3сегодня, 09:35
Лунев о том, деградирует ли РПЛ: «Необъективно говорить – нет сравнения, раньше еврокубки были. Сейчас игра более открытая, прессинг, многие стараются комбинировать – это путь к развитию»
1сегодня, 09:33
Сон: «Я играю в Лигу легенд почти 5 лет. Роль лесника схожа с ролью нападающего»
сегодня, 09:29Игры
Палмер о том, что Мареска сравнил его с Дзолой: «Не особо следил за игрой Джанфранко, честно говоря. Знаю, что он икона FIFA – должно быть, он был хорош»
6сегодня, 09:17
Невилл о пенальти «Вест Хэма» против «МЮ»: «Кут и близко не хотел его ставить, смотрел раз 8. Дело в давлении – Оливер отправил его на ВАР, никто не любит расстраивать начальников»
15сегодня, 09:04
Флетчер о пенальти в ворота «МЮ» на 92-й: «Чертова шутка. В одном туре порог вмешательства ВАР высокий, в следующем – нет»
5сегодня, 09:03