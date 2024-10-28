Менье о «Золотом мяче»: «Отдал бы свой дом, чтобы Беллингем получил его!»
Тома Менье твердо убежден, что «Золотой мяч» должен достаться Джуду Беллингему.
Полузащитник «Реала» вошел в число 30 номинантов на приз лучшему футболисту года по версии France Football. Церемония вручения пройдет сегодня в Париже.
«Джуд сенсационен: я отдал бы свой дом, чтобы он получил «Золотой мяч»!» – заявил защитник «Лилля».
Менье и Беллингем вместе играли за «Боруссию» Дортмунд.
С подробной статистикой Беллингема можно ознакомиться по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Téléfoot
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости