КДК накажет «Локо», ЦСКА и «Динамо» Махачкала за поведение болельщиков в матчах Кубка России

«Локомотив», ЦСКА и «Динамо» Махачкала накажут по итогам игр Фонбет Кубка России.

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Болельщики махачкалинского «Динамо » бросили бутылку с жидкостью во время игры со «Спартаком». В участников матча бутылка не попала. Кроме того, болельщики Махачкалы скандировали оскорбительные выражения.

Со стороны «Спартака » зафиксирован выход за пределы технической зоны исполняющего обязанности главного тренера Сакича.

Болельщики ЦСКА неоднократно скандировали ненормативную лексику оскорбительного характера в матче с «Ахматом ». Болельщики «Локомотива » тоже скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения в матче с «Ростовом ».

В матче «Акрона» с «Рубином» зафиксирован выход главного тренера «Акрона» Тедеева за пределы технической зоны с выходом на поле», – сказал Григорьянц.