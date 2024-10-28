КДК накажет «Локо», ЦСКА и «Динамо» Махачкала за поведение болельщиков в матчах Кубка России
«Локомотив», ЦСКА и «Динамо» Махачкала накажут по итогам игр Фонбет Кубка России.
Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Болельщики махачкалинского «Динамо» бросили бутылку с жидкостью во время игры со «Спартаком». В участников матча бутылка не попала. Кроме того, болельщики Махачкалы скандировали оскорбительные выражения.
Со стороны «Спартака» зафиксирован выход за пределы технической зоны исполняющего обязанности главного тренера Сакича.
Болельщики ЦСКА неоднократно скандировали ненормативную лексику оскорбительного характера в матче с «Ахматом». Болельщики «Локомотива» тоже скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения в матче с «Ростовом».
В матче «Акрона» с «Рубином» зафиксирован выход главного тренера «Акрона» Тедеева за пределы технической зоны с выходом на поле», – сказал Григорьянц.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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