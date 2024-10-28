  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • КДК накажет «Локо», ЦСКА и «Динамо» Махачкала за поведение болельщиков в матчах Кубка России
0

КДК накажет «Локо», ЦСКА и «Динамо» Махачкала за поведение болельщиков в матчах Кубка России

«Локомотив», ЦСКА и «Динамо» Махачкала накажут по итогам игр Фонбет Кубка России.

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Болельщики махачкалинского «Динамо» бросили бутылку с жидкостью во время игры со «Спартаком». В участников матча бутылка не попала. Кроме того, болельщики Махачкалы скандировали оскорбительные выражения.

Со стороны «Спартака» зафиксирован выход за пределы технической зоны исполняющего обязанности главного тренера Сакича.

Болельщики ЦСКА неоднократно скандировали ненормативную лексику оскорбительного характера в матче с «Ахматом». Болельщики «Локомотива» тоже скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения в матче с «Ростовом».

В матче «Акрона» с «Рубином» зафиксирован выход главного тренера «Акрона» Тедеева за пределы технической зоны с выходом на поле», – сказал Григорьянц.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoРостов
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
болельщики
logoАхмат
КДК РФС
Артур Григорьянц
logoМатч ТВ
logoАкрон
logoДинамо Махачкала
logoЗаур Тедеев
Ненад Сакич
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
КДК не будет рассматривать слова Соболеваа «С москвичами не общаюсь» после 1:1 с «Локомотивом»
22сегодня, 09:45
КДК рассмотрит нецензурные скандирования фанатов «Зенита» на матче с «Локомотивом»
18сегодня, 08:59
«Факел» будет добиваться отмены красной карточки Сенхаджи, полученной в игре с ЦСКА
8вчера, 13:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже
141сегодня, 08:46
🤯 Уникальный конкурс: разыгрываем игровой ПК в нашем телеграме
899 минут назад
Мбаппе чувствует, что подвел «Реал», но уверен, что добьется успеха в клубе (El Chiringuito)
19 минут назад
«Зенит» обратится в ЭСК из-за неудаления Батракова за фол на Мантуане
2512 минут назад
Садулаев о сборной России: «Испания и Англия – хорошие команды. Можно попробовать сыграть с ними»
1524 минуты назад
Орлов о Батракове: «Не надо ни с кем сравнивать – Аршавин дорос до «Арсенала», это европейский уровень. Алексею надо добавлять»
528 минут назад
Защитник «Факела» Калинин: «Мне все равно на псевдокритиков и псевдофутболистов. Пусть критикуют, у нас в стране свобода слова»
1828 минут назад
Мостовой о класико: «Это что-то, фантастика! Разгромная победа «Барсы» над «Реалом» – ответ тем, кто хочет сделать из футбола науку»
1832 минуты назад
Карпин о расширенном составе сборной: «Миранчуки и Чалов адаптировались в новых странах, Кузяева решили не дергать. У игроков «Краснодара» высокие шансы попасть в заявку»
1142 минуты назад
Пономарев о Чалове в сборной: «Он же ноль без палочки, совсем обалдели? Что делает Карпин, выгнать его к чертовой матери. Бардак и безобразие»
843 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кузьмичев о травме Батракова: «Ничего критичного, опухоли на голеностопе нет. Все будет ясно после контрольного МРТ»
116 минут назад
Умер 25-летний голкипер «Филадельфии» Трент
4сегодня, 09:55Фото
Каштанов о сборной: «Вызовут – я пешком пойду, неважно, с кем играть. Не понимаю, когда человек говорит, что у него нет желания ехать»
10сегодня, 09:47
Дочь Черенкова: «В детстве ревновала отца к футболу – казалось, он отнимает у меня его. Федор не хотел, чтобы его дети профессионально занимались спортом»
3сегодня, 09:35
Лунев о том, деградирует ли РПЛ: «Необъективно говорить – нет сравнения, раньше еврокубки были. Сейчас игра более открытая, прессинг, многие стараются комбинировать – это путь к развитию»
1сегодня, 09:33
Сон: «Я играю в Лигу легенд почти 5 лет. Роль лесника схожа с ролью нападающего»
сегодня, 09:29Игры
Палмер о том, что Мареска сравнил его с Дзолой: «Не особо следил за игрой Джанфранко, честно говоря. Знаю, что он икона FIFA – должно быть, он был хорош»
6сегодня, 09:17
Невилл о пенальти «Вест Хэма» против «МЮ»: «Кут и близко не хотел его ставить, смотрел раз 8. Дело в давлении – Оливер отправил его на ВАР, никто не любит расстраивать начальников»
15сегодня, 09:04
Флетчер о пенальти в ворота «МЮ» на 92-й: «Чертова шутка. В одном туре порог вмешательства ВАР высокий, в следующем – нет»
5сегодня, 09:03
«Крылья Советов» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 18:30 
12сегодня, 08:00