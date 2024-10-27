«Факел» будет добиваться отмены красной карточки Сенхаджи, полученной в игре с ЦСКА
«Факел» будет добиваться отмены красной карточки Райана Сенхаджи.
Соответствующее заявление подадут в ЭСК и КДК, сообщили в пресс-службе «Факела».
Воронежцы остались в меньшинстве на 66‑й минуте матча с ЦСКА (0:0). Прямую красную карточку от Кирилла Левникова получил защитник Райан Сенхаджи, который схватил за футболку Сауля Гуарирапу, чтобы предотвратить прорыв форварда ЦСКА по центру.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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