  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Факел» будет добиваться отмены красной карточки Сенхаджи, полученной в игре с ЦСКА
2

«Факел» будет добиваться отмены красной карточки Сенхаджи, полученной в игре с ЦСКА

«Факел» будет добиваться отмены красной карточки Райана Сенхаджи.

Соответствующее заявление подадут в ЭСК и КДК, сообщили в пресс-службе «Факела».

Воронежцы остались в меньшинстве на 66‑й минуте матча с ЦСКА (0:0). Прямую красную карточку от Кирилла Левникова получил защитник Райан Сенхаджи, который схватил за футболку Сауля Гуарирапу, чтобы предотвратить прорыв форварда ЦСКА по центру.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
КДК РФС
logoФакел
logoКирилл Левников
logoРайан Сенхаджи
logoСауль Гуарирапа
ЭСК РФС
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Факела» Пятибратов об удалении Сенхаджи в матче с ЦСКА: «Есть большие сомнения, игрок был спиной к воротам. Момент 50 на 50, оба нарушали»
4вчера, 16:38
ЦСКА не смог победить «Факел», играя в большинстве с 66-й минуты – 0:0
79вчера, 15:25
Сенхаджи получил прямую красную в матче с ЦСКА. Защитник «Факела» в падении придержал за футболку Гуарирапу
8вчера, 15:13Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Бетиса», «Сосьедад» примет «Осасуну»
6143 минуты назад
Гончаренко об удалении «Пари НН» против «Спартака»: «Для команд второй восьмерки это как показательная порка. Надень Карапузов майку другой команды, то, может, будет желтая»
3 минуты назад
Чемпионат России. «Спартак» победил «Пари НН», «Динамо» играет с «Химками», «Зенит» против «Локо»
7227 минут назадLive
«Химки» – «Динамо». 2:3 – Артур вывел гостей вперед. Онлайн-трансляция
4817 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Бохума», «Айнтрахт» сыграет с «Унионом»
3527 минут назадLive
Станкович о Дуарте на фланге «Спартака»: «Если захочу выпустить 18 центральных защитников, то я это сделаю. Это мой выбор»
829 минут назад
У Рюдигера и Васкеса мышечные проблемы после класико. Игроки «Реала» пройдут медобследование
2947 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Ньюкасл», «МЮ» в гостях у «Вест Хэма», «Арсенал» против «Ливерпуля»
19857 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Ювентус», «Рома» в гостях у «Фиорентины», «Лацио» – «Дженоа»
1657 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Лион» принимает «Осер», «Монако» Головина в гостях у «Ниццы», «Марсель» против «ПСЖ»
1057 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Бохум» – «Бавария». 0:1 – Олисе забил. Онлайн-трансляция
79 минут назадLive
У Бакаева 3 гола в 2 последних матчах за «Химки». За все игры в РПЛ за «Зенит» у него 1 мяч
417 минут назад
«Челси» – «Ньюкасл». 1:1 – Исак ответил на гол Джексона. Онлайн-трансляция
1825 минут назадLive
Альба смотрел класико с Бускетсом, Льоренте и болеющим за «Реал» певцом Сансом в Майами: «Как отлично сыграли! Вперед, «Барса»!»
625 минут назадФото
Александр Мостовой: «У «Ростова» нет побед, но никто не говорит про отставку Карпина. Не знаю, почему все молчат»
1139 минут назад
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Бруну и Гарначо играют. Онлайн-трансляция
756 минут назадLive
LEON Вторая лига А. «Авангард» проиграл «Челябинску», «Волгарь» против «Кубани»
156 минут назадLive
Первая лига. «Уфа» победила «Ротор», «Сочи» в гостях у «КАМАЗа», «Торпедо» сыграет с «Родиной»
3957 минут назадLive
Десайи о политических высказываниях игроков Франции: «Дело уже не только в расизме. Они считали, что крайне правые не способствуют росту страны, пытались привлечь внимание молодежи»
2сегодня, 13:57
Станкович доволен игрой «Спартака» против «Пари НН»: «Боевая игра, ребята старались»
17сегодня, 13:54