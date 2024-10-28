КДК рассмотрит нецензурные скандирования фанатов «Зенита» на матче с «Локомотивом»

КДК накажет «Зенит» за скандирования фанатов на матче с «Локомотивом».

Игра 13-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге завершилась вничью (1:1). «Рассмотрим скандирование нецензурной лексики болельщиками «Зенита ». Далее – выход за пределы технической зоны тренера «Локомотива » Михаила Галактионова », – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.