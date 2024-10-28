КДК рассмотрит нецензурные скандирования фанатов «Зенита» на матче с «Локомотивом»
КДК накажет «Зенит» за скандирования фанатов на матче с «Локомотивом».
Игра 13-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге завершилась вничью (1:1).
«Рассмотрим скандирование нецензурной лексики болельщиками «Зенита».
Далее – выход за пределы технической зоны тренера «Локомотива» Михаила Галактионова», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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