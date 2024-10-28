КДК не будет рассматривать слова Соболеваа «С москвичами не общаюсь» после 1:1 с «Локомотивом»

КДК не будет рассматривать фразу Александра Соболева о москвичах.

Нападающий «Зенита » не стал отвечать на вопросы журналистов из Москвы после матча с «Локомотивом ». Команды сыграли вничью (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ .

«С москвичами не общаюсь», – сказал футболист журналистам, приехавшим из столицы.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », данный эпизод не будет разбираться на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.