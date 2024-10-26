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Винисиус, Беллингем, Вальверде, Лунин, Анчелотти и Перес полетят от «Реала» на вручение «Золотого мяча». Участие Мбаппе под вопросом, Карвахаль приедет, если разрешат врачи

Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем представят «Реал» на вручении «Золотого мяча».

Церемония пройдет 28 октября в Париже.

По информации Marca, от мадридской команды также будут присутствовать Федерико Вальверде и Андрей Лунин, который претендует на приз имени Яшина – лучшему вратарю.

Делегацию дополнят главный тренер Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес.

Отмечается, что посетить церемонию может травмированный Дани Карвахаль, но только в случае, если ему разрешат врачи.

Присутствие Килиана Мбаппе называют вероятным, но пока не подтвержденным фактом. Француз регулярно посещает эти церемонии.

Сенна о «Золотом мяче»: «Если достанется Винисиусу, никакого шума или критики не будет. Но если Родри выиграет, я буду счастлив»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
logoЗолотой мяч
logoДаниэль Карвахаль
logoКилиан Мбаппе
logoФедерико Вальверде
logoАндрей Лунин
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
logoЗдоровье
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