Винисиус, Беллингем, Вальверде, Лунин, Анчелотти и Перес полетят от «Реала» на вручение «Золотого мяча». Участие Мбаппе под вопросом, Карвахаль приедет, если разрешат врачи
Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем представят «Реал» на вручении «Золотого мяча».
Церемония пройдет 28 октября в Париже.
По информации Marca, от мадридской команды также будут присутствовать Федерико Вальверде и Андрей Лунин, который претендует на приз имени Яшина – лучшему вратарю.
Делегацию дополнят главный тренер Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес.
Отмечается, что посетить церемонию может травмированный Дани Карвахаль, но только в случае, если ему разрешат врачи.
Присутствие Килиана Мбаппе называют вероятным, но пока не подтвержденным фактом. Француз регулярно посещает эти церемонии.
Сенна о «Золотом мяче»: «Если достанется Винисиусу, никакого шума или критики не будет. Но если Родри выиграет, я буду счастлив»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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