Сильянов о «Золотом мяче»: «Беллингем что творил, все делал для команды! Винисиус всегда разрывает, может сам гол сделать. Отдал бы кому-то из них»

Александр Сильянов назвал игроков, которые достойны получить «Золотой мяч».

Церемония вручения «Золотого мяча» в 2024 году состоится в 68-й раз в истории и пройдет 28 октября в парижском театре «Шатле».

– Скоро будут вручать «Золотой мяч». Кому бы вы его отдали?

– Беллингему или Винисиусу . Кому‑то из них. Беллингем что творил, все делал для команды! Винисиус всегда разрывает, он может взять и сам гол сделать, – сказал защитник сборной России и «Локомотива ».

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»