Сильянов о «Золотом мяче»: «Беллингем что творил, все делал для команды! Винисиус всегда разрывает, может сам гол сделать. Отдал бы кому-то из них»
Александр Сильянов назвал игроков, которые достойны получить «Золотой мяч».
Церемония вручения «Золотого мяча» в 2024 году состоится в 68-й раз в истории и пройдет 28 октября в парижском театре «Шатле».
– Скоро будут вручать «Золотой мяч». Кому бы вы его отдали?
– Беллингему или Винисиусу. Кому‑то из них. Беллингем что творил, все делал для команды! Винисиус всегда разрывает, он может взять и сам гол сделать, – сказал защитник сборной России и «Локомотива».
Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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