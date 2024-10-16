Кроос про топ-3 номинантов на «Золотой мяч»: «Винисиус, Беллингем, Карвахаль – в любом порядке. Я бы вручил его и себе. Главное, чтобы его получил игрок «Реала»

Тони Кроос назвал игроков, которым вручил бы «Золотой мяч».

Бывший полузащитник «Реала» рассказал, какой хотел бы видеть финальную тройку номинантов на этот приз.

«В любом порядке: Вини , Джуд [Беллингем], Карвахаль . Выбор бы был между этими тремя игроками, если бы у меня было право голоса.

Я бы вручил его бразильцу Винисиусу Жуниору, англичанину Джуду Беллингему или чемпиону Европы в составе сборной Испании Даниэлю Карвахалю. Я бы вручил его и себе (смеется).

Главное, чтобы его получил игрок «Реала », потому что мы были самой успешной командой Европы», – сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.