Мостовой об отказе «Спартака» в стажировке: «Обидно, что так подставляют. Нужно быть хамлом или подлецом, чтобы тебя любили. А вот нормальные люди никому уже не нужны»

Александр Мостовой рассказал, когда определится с местом прохождения стажировки.

Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал , что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили , что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.

– На следующей неделе еду в больницу, если мне скажут, что все нормально, буду определяться с клубом.

– Для себя уже определили какой-то клуб?

– Нет. После того, что «Спартак » сделал, подставил меня, после этого не определялся. Я давно уже знал, что у нас за люди, но просто обидно – ты находишься в больнице, а тебя так подставляют. Нужно быть каким-нибудь хамлом или подлецом, чтобы тебя любили. А вот нормальные люди никому уже не нужны, к сожалению.

После этой подставы я уже ничего не говорю, мне по фигу. Куда пойду, туда пойду, футбол везде одинаков, – сказал бывший полузащитник сборной России.