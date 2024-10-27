Мостовой об отказе «Спартака» в стажировке: «Обидно, что так подставляют. Нужно быть хамлом или подлецом, чтобы тебя любили. А вот нормальные люди никому уже не нужны»
Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.
– На следующей неделе еду в больницу, если мне скажут, что все нормально, буду определяться с клубом.
– Для себя уже определили какой-то клуб?
– Нет. После того, что «Спартак» сделал, подставил меня, после этого не определялся. Я давно уже знал, что у нас за люди, но просто обидно – ты находишься в больнице, а тебя так подставляют. Нужно быть каким-нибудь хамлом или подлецом, чтобы тебя любили. А вот нормальные люди никому уже не нужны, к сожалению.
После этой подставы я уже ничего не говорю, мне по фигу. Куда пойду, туда пойду, футбол везде одинаков, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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