Мостовой о том, что Запашный отказался звать его в цирк на стажировку: «Какой грамотный человек туда пойдет? Должно быть призвание – не я выбрал футбол, природа сделала меня таким»

Александр Мостовой ответил на слова Эдгарда Запашного о стажировке в цирке.

«С Эдгардом мы играем в хоккей, и он совершенно прав – нечего мне делать в цирке. Ни фига себе! Зачем мне стажироваться там? Да и какой грамотный человек пойдет в цирк? Должно быть призвание с детства. Посмотреть бы сходил, а стажировку проходить – не вижу смысла.

Каждый должен заниматься своим делом. Если у тебя призвание заниматься футболом – занимайся, если работа с животными, то тоже работай. Не я выбрал футбол, а природа сделала меня таким. Я же не лезу преподавать детям английский, который не знаю!» – сказал бывший игрок сборной России.

Запашный отказался звать Мостового в цирк на стажировку: «Спасибо, давайте сами»

Мостовой об отказе «Спартака» в стажировке: «Небольшая подстава от руководства. Я был в больнице и сказал, что не успею. Кому-то из нефутбольных людей это не понравилось, может»