Мостовой о победе «Спартака» над «Пари НН»: «Если бы не грубая ошибка в первом голе, могла быть и ничья. Пенальти правильно отменили, видно, что игрок нырнул»
На 28-й минуте арбитр Владимир Москалев назначил пенальти в пользу красно-белых после контакта Кристофера Мартинса и Никиты Медведева. После просмотра повтора с помощью ВАР арбитр отменил решение и показал хавбеку москвичей желтую карточку за симуляцию.
Счет в матче на 68-й минуте открыл Тео Бонгонда. Вингер «Спартака» перехватил неудачный пас вратаря Никиты Медведева, обвел защитников и забил гол.
«Тяжелая игра получилась для «Спартака». Я прогнозировал победу москвичей. «Спартак» взял очки, которые должен был взять. Если бы не было грубой ошибки в первом голе, могла быть и ничья.
Грубейшая ошибка футболиста «Пари НН» перед пропущенным голом. Конечно, там вратарь допустил еще более грубую ошибку. Уверен, что дай Медведеву еще десять раз в такой ситуации оказаться, он все выбьет. Бонгонда тоже молодец! Что касается пенальти, сразу было видно, что игрок нырнул. Правильно, что пенальти отменили», – сказал бывший полузащитник сборной России
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