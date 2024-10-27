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Мостовой о голе Промеса в дебютном матче за «Юнайтед»: «Молодец. Может играть в каком-то Дубае даже без подготовки» 

Александр Мостовой оценил дебют Квинси Промеса за дубайский «Юнайтед».

Экс-спартаковец забил гол в матче 4-го тура второго дивизиона ОАЭ против клуба «Хатта».

— Во-первых, он в каком-то Дубае, во второй лиге — там он может играть даже без подготовки. А так, молодец, что поддерживает форму и играет.

— Но он мог бы сейчас помочь «Спартаку».

— Смысл говорить о «Спартаке»? У него идет суд. Уже хорошо, что он живет нормально, играет, – сказал бывший игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoвысшая лига ОАЭ
logoКвинси Промес
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