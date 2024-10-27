Михаил Галактионов: «Локо» достойно выглядел с чемпионом, чуть-чуть не хватило для победы. Особо острых моментов у «Зенита» нельзя вспомнить»
«Мы знали, как соперник развивает свои атаки, как они их начинают, за счет кого, как располагаются в центральной зоне. Очень важно было иметь терпение, не выбрасываться, не выдергиваться, потому что определенные численные преимущества они создавали в определенных зонах, поэтому нам было очень важно сбалансированно играть в первом тайме, что нам и удавалось.
Да, территориально соперник владел мячом, преимуществом, но особо острых моментов нельзя вспомнить. Наши разящие контратаки в первом тайме были достаточно агрессивными. Потом мы вошли в игру, очень хорошо начали второй тайм. Мы стали играть повыше, стали прессинговать соперника – уровень готовности позволяет нам это делать.
Все те разговоры о том, что мы играли в Ростове основным составом, я думаю, что вы видели, что уровень готовности позволяет команде выдерживать интенсивность игры, те скорости и уровень единоборств.
Мы благодарны нашей команде за этот матч, потому что мы сейчас находимся на другом уровне психологии. Наши молодые ребята взрослеют, матереют. С очень хорошей командой соперника, с чемпионом, на мой взгляд, мы выглядели очень достойно, и нам чуть-чуть не хватило для победы.
Самошников набрал очень хорошую форму, очень хороший объем работы выполняет. Он дает нам универсализм, он дает нам определенные опции в атаке, в обороне. Это игрок, который нам сегодня необходим, и он нам очень помогает. С учетом того, что Батраков пропускает следующий матч, а Самошников возвращается, различные вариации возможны в составе», – сказал главный тренер «Локомотива».
«Локо» заслужил очки: хороши Батраков и замены Галактионова. «Зенит» весь год страдает с топами
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