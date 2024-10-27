  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» доказал, что равен «Зениту», смотрелся очень уверенно. Ничья – закономерный результат». Радимов об 1:1
6

«Локомотив» доказал, что равен «Зениту», смотрелся очень уверенно. Ничья – закономерный результат». Радимов об 1:1

Владислав Радимов высказался о ничьей «Зенита» и «Локомотива».

Матч 13-го тура Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 1:1. 

«Локомотив» доказал, что он равен «Зениту». Команда смотрелась очень уверенно. Ничья – закономерный результат.

Причем «Локомотив» не просто отбивался, а старался убегать в контратаки, чтобы выиграть матч. Это показатель того, что «Локомотив» крепкий. Три команды у нас есть впереди, которые разыграют золотые медали», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владислав Радимов: «Раньше с судьями разговаривали «Слышь, мудак...» – «Сам мудак». Егоров не дал пенальти, я высказал ему, он достал вторую желтую и произнес: «Пошел на ###»
98вчера, 08:54
Радимов о «Спартаке»: «Должен идти по нарастающей, а у него по нисходящей все идет. Купите к Барко того, кто будет атаки начинать. Не поставить же движок от «Запорожца» в мерседесовский кузов»
142 октября, 17:20
Радимов о «Спартаке» против «Локо»: «С высокой линией играть парой Абена и Бабич – самоубийство. Денисов в отборе никакой. Маркиньос – комедия, Бонгонда играет в свою игру»
261 октября, 14:19
Радимов об РПЛ: «Конкуренция будет еще выше в следующем сезоне. «Спартак» точно усилится, у «Локо» состав – вся сборная России. «Зениту» надо будет прибавлять»
252 июня, 21:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Семак о неудалении Батракова за фол на Мантуане: «Это трактовки. У меня с первых минут возникли вопросы, за что даются и за что не даются карточки»
2 минуты назад
Тен Хаг про 1:2 с «Вест Хэмом»: «Не всегда побеждает лучшая команда, сегодня это очевидно. «МЮ» играл намного лучше соперника, но не использовал шансы, а судья принял очень плохое решение»
410 минут назад
Винисиус после 0:4 от «Барсы»: «Реал» вернется, как и всегда! Мы – величайший клуб, вы это знаете!»
714 минут назад
Мостовой об отказе «Спартака» в стажировке: «Обидно, что так подставляют. Нужно быть хамлом или подлецом, чтобы тебя любили. А вот нормальные люди никому уже не нужны»
1423 минуты назад
Индзаги о 4:4: «Ювентус» должен был пропустить 7 или 8 голов. «Интер» создал столько моментов против команды, чья сильная сторона – защита, но не выиграл, есть разочарование»
725 минут назад
«Если бы не судья, не потеряли бы очки». Андрей Мостовой об 1:1 с «Локомотивом»
2331 минуту назад
Зарема о «Спартаке»: «Где Жозе, #####? Может, кто-то наконец задаст этот вопрос спортивному директору? И одной мне кажется, что даже Бакаев сильнее Угальде?»
2338 минут назад
RFEF осудила расизм на матче «Реала» с «Барсой»: «Выступаем за «нулевую терпимость» к этому социальному злу»
1046 минут назад
В Ла Лиге не осталось команд, идущих без поражений. «Реал» и «Атлетико» проиграли в 11-м туре
847 минут назад
Мотта о 4:4 с «Интером»: «Ювентус» дважды пропустил с пенальти, но оставался в игре. Обе команды испытывают проблемы в обороне. Это был открытый и равный матч»
853 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер об Артете после 2:2 с «Ливерпулем»: «Мы думали, он ученик Гвардиолы, но Микель постепенно превращается в Моуринью. «Арсенал» отступил во 2-м тайме»
6 минут назад
Воробьев об 1:1 с «Зенитом»: «Локомотив» заслуживал большего. Соперник контролировал мяч, но наши моменты были опаснее, просто мы их не реализовали»
818 минут назад
Михаил Галактионов: «Локо» достойно выглядел с чемпионом, чуть-чуть не хватило для победы. Особо острых моментов у «Зенита» нельзя вспомнить»
328 минут назад
«Марсель» – «ПСЖ». 0:3 – Барколя забил, Харит удален. Онлайн-трансляция
333 минуты назадLive
Сака о 2:2 с «Ливерпулем»: «В 1-м тайме «Арсенал» ничего не дал им сделать, но они забили со стандарта. Во 2-м соперник был лучше, инициатива перешла к ним»
638 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» забил 5 голов «Бохуму» в гостях, «Айнтрахт» сыграл вничью с «Унионом», «Хайденхайм» и «Хоффенхайм» голов не забили
4643 минуты назад
Семак об обратной замене Артура в матче с «Локо»: «Она связана не с тем, что он был плох. Посчитали, что нужно выпустить еще одного высокорослого игрока»
13сегодня, 20:07
Экс-судья Николаев о фоле Батракова на Мантуане: «Желтая по всем критериям. Менее опытный арбитр стал бы разбрасываться карточками. Карасев имел право не удалять Алексея»
40сегодня, 19:58
У «Атлетико» 1 победа в 6 последних матчах – 3 поражения и 2 ничьих
8сегодня, 19:47
Рой Кин: «Меня начинает беспокоить менталитет «Арсенала». Бывают моменты, когда они довольствуются счетом 2:1, вместо того чтобы забить третий»
10сегодня, 19:33