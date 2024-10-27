«Локомотив» доказал, что равен «Зениту», смотрелся очень уверенно. Ничья – закономерный результат». Радимов об 1:1
Владислав Радимов высказался о ничьей «Зенита» и «Локомотива».
Матч 13-го тура Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 1:1.
«Локомотив» доказал, что он равен «Зениту». Команда смотрелась очень уверенно. Ничья – закономерный результат.
Причем «Локомотив» не просто отбивался, а старался убегать в контратаки, чтобы выиграть матч. Это показатель того, что «Локомотив» крепкий. Три команды у нас есть впереди, которые разыграют золотые медали», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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