Владислав Радимов высказался о ничьей «Зенита» и «Локомотива».

Матч 13-го тура Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 1:1.

«Локомотив» доказал, что он равен «Зениту ». Команда смотрелась очень уверенно. Ничья – закономерный результат.

Причем «Локомотив » не просто отбивался, а старался убегать в контратаки, чтобы выиграть матч. Это показатель того, что «Локомотив» крепкий. Три команды у нас есть впереди, которые разыграют золотые медали», – сказал бывший полузащитник «Зенита».