Галактионов про 1:1 с «Зенитом»: «Психология «Локо» вышла на другой уровень. Моментами мы были поострее. Будь немного удачливее, могли выиграть»

Михаил Галактионов уверен, что «Локомотив» не уступал «Зениту» (1:1).

– Наш уровень психологии вышел на другой уровень. Моментами мы были поострее. Будь немного удачливее, могли выиграть матч.

Мы опять проявили характер, не отказывались от своей игры. Да, небольшой ляп совершили, который реализовал соперник. Но с точки зрения организации действовали хорошо.

Понятно, что у нас молодые ребята. Надо было почувствовать ритм игры, чувство контакта. Допустимый уровень интенсивности игры был.

– Что с Батраковым, который получил повреждение в конце матча?

– Надеемся, что просто сильный ушиб. Ничего серьезного нет, – сказал главный тренер «Локомотива ».