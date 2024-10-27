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«Если бы не судья, не потеряли бы очки». Андрей Мостовой об 1:1 с «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой проанализировал матч с «Локомотивом».

Игра 13-го тура Мир РПЛ завершилась ничьей со счетом 1:1. 

– Считаю, потеряли два очка по такой игре. Да, у «Локомотива» были выпады во втором тайме, но, если в совокупности взять всю игру, в первом тайме я вообще не помню, чтобы они до ворот дошли. Во втором мы контролировали игру, но у них были контратаки. Если бы не судья, то, думаю, не потеряли бы очки.

– По ощущениям вы в феноменальной форме находитесь. Откуда такая форма, и какое было задание на эту игру?

– Да никакого особенно задания нет, свой лучший футбол и характер можно показать. Когда случаются такие большие матчи, выигрывать всегда приятно – у тебя ажиотаж и мотивация, – сказал Мостовой

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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