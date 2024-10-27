«Локо» заслужил очки: хороши Батраков и замены Галактионова. «Зенит» весь год страдает с топами

Экспресс-разбор Ильи Васильева.

«Зенит» и «Локомотив» разыграли динамичную ничью: утонули в единоборствах, насоздавали моментов, игра могла качнуться в любую сторону.

Главные итоги:

1. Андрей Мостовой снова важен для «Зенита». очень хорош после паузы на сборные, прибил «Акрон» (5:0, дубль), положил «Локо» и вывел Артура против Ильи Лантратова.

2. «Локо» = жесткость и интенсивность. прессинговали даже на последних минутах.

3. Замены Михаила Галактионова полезнее, чем матч-менеджмент Сергея Семака . «Локо» классически прибавил после выхода Тимура Сулейманова, добавил Сергей Пиняев, а вот выход Александра Соболева и Артура не прокачал «Зенит».

В таких разборах мы традиционно не говорим о судействе, поэтому обсуждаем решения тренеров и класс игроков.

Мостовой освоился в новой атакующей структуре Семака. Итог – 3 гола в двух матчах

Мостовой в РПЛ перед октябрьской паузой на сборные: три выхода в старте и две замены в перерыве.

Мостовой в октябре: три гола в двух матчах и масса созданных моментов.

Андрей нашел себя в новой атакующей структуре «Зенита»: Дуглас Сантос уходит в середину, создавая для Андрея ширину. Там Мостовой комбинирует с бразильцем, бежит за спину и остается один в один. Так Мостовой разорвал «Акрон» еще в первом тайме.

Мостовой продолжил и с «Локо». Против него было тяжело: Эдгару Севикяну приходилось спускаться пятым защитником. Но Мостовой в первом тайме обыгрывал один в один, простреливал и мог забивать после эталонного заброса Нуралы Алипа.

Техническая запись: «Яндекс Плюс x VSporte»

В первом тайме «Зенит» активно грузил широкие фланги – так забрал инициативу и большую часть отрезка был острее. Слева активно включался Мостовой, которому не хватало точности, а справа носился Мантуан – его кросс мог замкнуть Матео Кассьерра.

После перерыва Андрей сгенерировал главные моменты «Зенита». Сначала наказал «Локо» за ошибку на угловом (рывок от своей штрафной до чужой с хладнокровным исполнением – супер) и вывел Артура против Ильи Лантратова.

«Локо» перевернул первый тайм прессингом и стандартами. Как?

Большая часть первого тайма – за «Зенитом». Но самые острые моменты – у «Локомотива».

Вот их принципы.

1. Жесткие и дисциплинированные 4-4-2 при атаках «Зенита» . Даже если команда Семака выходила на кроссы, многие из них прерывали.

2. «Локо» вытерпел – и ситуативно прессинговал . Важно не путать с контратаками: именно с забегами со своей половины блестяще справились Алип и Нино (плотно шли за Алексеем Батраковым и Дмитрием Воробьевым), а вот розыгрыши от ворот – средние. Именно так «Локо» накрыл «Зенит» перед угловым с супермоментом Сесара Монтеса.

3. Стандарты . «Локо» продавил в моменте Монтеса, затем Воробьев запорол аут (кстати, все началось с запрессингованого «Зенита»).

«Локо» ярко начал и второй тайм. Здесь главный герой – Севикян, разорвавший левый фланг «Зенита», но спас Евгений Латышонок.

Мостовой забил вовремя для «Зенита»: «Локо» давил с середины первого тайма и был лучше.

Батраков = эффективность. Мало заметен, но острота – на максимуме

Последние топ-матчи Батракова – восхищение.

1. Со «Спартаком» (3:1) в касание развернул атаку на первый гол, а затем выдал ассист Воробьеву (разумеется, моментально).

2. Против «Зенита» (1:1) приходилось терпеть, но Батраков в касание разогнал опасную атаку в начале первого тайма (Нино прервал в последний момент), тонко вывел Воробьева на удар после аута, забил при подаче Сергея Пиняева.

И важно, что Батраков пашет сзади: его спуски в опорную зону помогают полузащитникам, важны для разгона контратак и интенсивности «Локо».

Еще Батраков установил новый рекорд. 15 результативных действий всего за 18 матчей РПЛ – предыдущий для игроков до 21 года принадлежал Ивану Игнатьеву (понадобилось 27 игр).

Замены Галактионова снова сработали. Вот только лучшие примеры

Эффективные замены Галактионова с весны 2022-го – бесчисленное множество. За полтора года «Локо» эволюционировал: сначала тренер так переворачивал провальные игры (особенно – в начале прошлого сезона), сейчас усиляет отточенную структуру, позволившую пережить летний исход лидеров.

Это примеры только из текущего сезона.

1. Победный ассист Влада Сарвели на Воробьева против «Акрона» (3:2).

2. Гол Вадима Ракова «Ахмату» (5:0).

3. Победный гол Наира Тикнизяна с передачи Сарвели в противоречивом матче с ЦСКА (1:0, оба вышли на замену).

4. Сарвели забил «Оренбургу» (4:2) после передачи Ракова – естественно, оба появились во второй половине второго тайма.

5. Победный ассист Севикяна на Батракова в Нижнем (3:1).

6. Победный гол Сулейманова «Крыльям» первым касанием (1:0).

7. Спасительный ассист Пиняева на Батракова против «Зенита» через минуту после выхода сейчас (1:1).

Финиш – равный. Но момент Сулейманова сочнее

После гола Батракова и замен Семака «Зенит» ожидаемо забрал инициативу.

Семак выпустил Соболева, Педро, Артура и Ерохина, но структура почти не менялась. Просто «Зенит» тасовал позиции: сначала Кассьерра был под Соболевым, а Вендел ушел на место Клаудиньо, затем Мостовой переместился правее. В остальном – то же самое, что и до замен.

Давление было ощутимым, хоть и не самым ярким.

1. Мостовой нашел Нино после углового, но удар не получился.

2. Артур запорол контратаку Мостового-Соболева.

3. Мантуан бил из опасной позиции после скидки Соболева, но удар не получился, еще и досталось Батракову.

4. Соболев бил через себя после срезки Александра Сильянова на стандарте.

Чуть активнее, чем у «Локо», но момент Сулейманова все равно острее.

Главная проблема – «Зенит» в основном создавал со стандартов. Только полумомент Мантуана связан с позиционной атакой и подготовленным кроссом. В остальных эпизодах «Локо» отбивался.

Потери очков «Зенита» против топов – тенденция

Такие проблемы «Зенита» в РПЛ складываются в линейку. В 2024-м у Семака почти нет доминирующих топ-матчей.

● дважды сыграл 0:0 со «Спартаком»;

● перевернул апрельский матч в «Краснодаре» (2:1), но проиграл в этом сезоне (0:2);

● чуть не упустил чемпионство в ключевых матчах с «Динамо» (0:1) и кризисным ЦСКА (0:1);

● выиграл у «Динамо» (1:0) в этом сезоне со спасением Латышонка после пенальти Муми Нгамале на 85-й;

● с трудом победил ЦСКА, был чуть сильнее, но идея с тремя башнями провалилась;

● теперь упустил победу над «Локо».

Гегемону пора задуматься.

Мой телеграм

Яркая ничья «Локо» с «Зенитом»: и почему всего 1:1?

Фото: РИА Новости /Михаил Киреев; Maksim Konstantinov/Global Look Press