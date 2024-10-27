«Локо» заслужил очки: хороши Батраков и замены Галактионова. «Зенит» весь год страдает с топами
Экспресс-разбор Ильи Васильева.
«Зенит» и «Локомотив» разыграли динамичную ничью: утонули в единоборствах, насоздавали моментов, игра могла качнуться в любую сторону.
Главные итоги:
1. Андрей Мостовой снова важен для «Зенита». очень хорош после паузы на сборные, прибил «Акрон» (5:0, дубль), положил «Локо» и вывел Артура против Ильи Лантратова.
2. «Локо» = жесткость и интенсивность. прессинговали даже на последних минутах.
3. Замены Михаила Галактионова полезнее, чем матч-менеджмент Сергея Семака. «Локо» классически прибавил после выхода Тимура Сулейманова, добавил Сергей Пиняев, а вот выход Александра Соболева и Артура не прокачал «Зенит».
В таких разборах мы традиционно не говорим о судействе, поэтому обсуждаем решения тренеров и класс игроков.
Мостовой освоился в новой атакующей структуре Семака. Итог – 3 гола в двух матчах
Мостовой в РПЛ перед октябрьской паузой на сборные: три выхода в старте и две замены в перерыве.
Мостовой в октябре: три гола в двух матчах и масса созданных моментов.
Андрей нашел себя в новой атакующей структуре «Зенита»: Дуглас Сантос уходит в середину, создавая для Андрея ширину. Там Мостовой комбинирует с бразильцем, бежит за спину и остается один в один. Так Мостовой разорвал «Акрон» еще в первом тайме.
Мостовой продолжил и с «Локо». Против него было тяжело: Эдгару Севикяну приходилось спускаться пятым защитником. Но Мостовой в первом тайме обыгрывал один в один, простреливал и мог забивать после эталонного заброса Нуралы Алипа.
Техническая запись: «Яндекс Плюс x VSporte»
В первом тайме «Зенит» активно грузил широкие фланги – так забрал инициативу и большую часть отрезка был острее. Слева активно включался Мостовой, которому не хватало точности, а справа носился Мантуан – его кросс мог замкнуть Матео Кассьерра.
После перерыва Андрей сгенерировал главные моменты «Зенита». Сначала наказал «Локо» за ошибку на угловом (рывок от своей штрафной до чужой с хладнокровным исполнением – супер) и вывел Артура против Ильи Лантратова.
«Локо» перевернул первый тайм прессингом и стандартами. Как?
Большая часть первого тайма – за «Зенитом». Но самые острые моменты – у «Локомотива».
Вот их принципы.
1. Жесткие и дисциплинированные 4-4-2 при атаках «Зенита». Даже если команда Семака выходила на кроссы, многие из них прерывали.
2. «Локо» вытерпел – и ситуативно прессинговал. Важно не путать с контратаками: именно с забегами со своей половины блестяще справились Алип и Нино (плотно шли за Алексеем Батраковым и Дмитрием Воробьевым), а вот розыгрыши от ворот – средние. Именно так «Локо» накрыл «Зенит» перед угловым с супермоментом Сесара Монтеса.
3. Стандарты. «Локо» продавил в моменте Монтеса, затем Воробьев запорол аут (кстати, все началось с запрессингованого «Зенита»).
«Локо» ярко начал и второй тайм. Здесь главный герой – Севикян, разорвавший левый фланг «Зенита», но спас Евгений Латышонок.
Мостовой забил вовремя для «Зенита»: «Локо» давил с середины первого тайма и был лучше.
Батраков = эффективность. Мало заметен, но острота – на максимуме
Последние топ-матчи Батракова – восхищение.
1. Со «Спартаком» (3:1) в касание развернул атаку на первый гол, а затем выдал ассист Воробьеву (разумеется, моментально).
2. Против «Зенита» (1:1) приходилось терпеть, но Батраков в касание разогнал опасную атаку в начале первого тайма (Нино прервал в последний момент), тонко вывел Воробьева на удар после аута, забил при подаче Сергея Пиняева.
И важно, что Батраков пашет сзади: его спуски в опорную зону помогают полузащитникам, важны для разгона контратак и интенсивности «Локо».
Еще Батраков установил новый рекорд. 15 результативных действий всего за 18 матчей РПЛ – предыдущий для игроков до 21 года принадлежал Ивану Игнатьеву (понадобилось 27 игр).
Замены Галактионова снова сработали. Вот только лучшие примеры
Эффективные замены Галактионова с весны 2022-го – бесчисленное множество. За полтора года «Локо» эволюционировал: сначала тренер так переворачивал провальные игры (особенно – в начале прошлого сезона), сейчас усиляет отточенную структуру, позволившую пережить летний исход лидеров.
Это примеры только из текущего сезона.
1. Победный ассист Влада Сарвели на Воробьева против «Акрона» (3:2).
2. Гол Вадима Ракова «Ахмату» (5:0).
3. Победный гол Наира Тикнизяна с передачи Сарвели в противоречивом матче с ЦСКА (1:0, оба вышли на замену).
4. Сарвели забил «Оренбургу» (4:2) после передачи Ракова – естественно, оба появились во второй половине второго тайма.
5. Победный ассист Севикяна на Батракова в Нижнем (3:1).
6. Победный гол Сулейманова «Крыльям» первым касанием (1:0).
7. Спасительный ассист Пиняева на Батракова против «Зенита» через минуту после выхода сейчас (1:1).
Финиш – равный. Но момент Сулейманова сочнее
После гола Батракова и замен Семака «Зенит» ожидаемо забрал инициативу.
Семак выпустил Соболева, Педро, Артура и Ерохина, но структура почти не менялась. Просто «Зенит» тасовал позиции: сначала Кассьерра был под Соболевым, а Вендел ушел на место Клаудиньо, затем Мостовой переместился правее. В остальном – то же самое, что и до замен.
Давление было ощутимым, хоть и не самым ярким.
1. Мостовой нашел Нино после углового, но удар не получился.
2. Артур запорол контратаку Мостового-Соболева.
3. Мантуан бил из опасной позиции после скидки Соболева, но удар не получился, еще и досталось Батракову.
4. Соболев бил через себя после срезки Александра Сильянова на стандарте.
Чуть активнее, чем у «Локо», но момент Сулейманова все равно острее.
Главная проблема – «Зенит» в основном создавал со стандартов. Только полумомент Мантуана связан с позиционной атакой и подготовленным кроссом. В остальных эпизодах «Локо» отбивался.
Потери очков «Зенита» против топов – тенденция
Такие проблемы «Зенита» в РПЛ складываются в линейку. В 2024-м у Семака почти нет доминирующих топ-матчей.
● дважды сыграл 0:0 со «Спартаком»;
● перевернул апрельский матч в «Краснодаре» (2:1), но проиграл в этом сезоне (0:2);
● чуть не упустил чемпионство в ключевых матчах с «Динамо» (0:1) и кризисным ЦСКА (0:1);
● выиграл у «Динамо» (1:0) в этом сезоне со спасением Латышонка после пенальти Муми Нгамале на 85-й;
● с трудом победил ЦСКА, был чуть сильнее, но идея с тремя башнями провалилась;
● теперь упустил победу над «Локо».
Гегемону пора задуматься.
Яркая ничья «Локо» с «Зенитом»: и почему всего 1:1?
Фото: РИА Новости/Михаил Киреев; Maksim Konstantinov/Global Look Press
Зенит полностью контролировал игру первые полчаса, дальше Локомотив начал отодвигать.
Во втором тайме уже была более равная игра, Зенит очень вовремя забил, потому что замены Галактионов действительно сделал очень хорошие.
В концовке Зенит не смог задавить по-настоящему, а Сулейманов должен был забивать.
Судейство было странное (как это обычно и бывает у Карасёва в таких играх), но сама игра оправдала ожидания, было интересно.