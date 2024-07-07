Марин Ле Пен: «Мбаппе не представляет французов с иммиграционным прошлым. Среди них больше тех, кто живет на минимальную зарплату, не может позволить себе жилье и отопление»
Марин Ле Пен высказалась о Килиане Мбаппе.
Ранее французский нападающий назвал «катастрофой» победу «Национального объединения» в первом туре парламентских выборов во Франции и призвал людей к голосованию.
«Мбаппе не представляет французов с иммиграционным прошлым, потому что среди них гораздо больше людей, живущих на минимальную зарплату, которые не могут позволить себе жилье и не могут позволить себе отопление, чем таких, как Мбаппе», – сказала лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен в интервью CNN.
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Конечно, ведь обсуждать выборы во Франции важнее, чем осветить новость о нападении на вашу коллегу, да спортс?
Судя по евро, у него сейчас другим голова забита
У матчтв отмалчивается, когда нормальное СМИ бы на первую страницу вынесло хотя бы сочувствие
Почему можно публиковать то что в Европе, а то случилось с нашей девушкой в нашей стране нельзя?
Надеюсь этот бан поможет вашей коллеге из Матч ТВ и предостережет женщин и мужчин в дальнейшем быть более осторожными, зная о возможных опасностях в центре Москвы.
Cпасибо редакции за толерантность к чужому мнению)
Мой основной аккаунт снесли из-за призывов опубликовать новость)
И наверняка снесут и этот.
Вот такие двойные стандарты) Про Францию и их миграционный кризис писать можно и нужно.
Про преступление против их коллеги писать нельзя.