Марин Ле Пен: «Мбаппе не представляет французов с иммиграционным прошлым. Среди них больше тех, кто живет на минимальную зарплату, не может позволить себе жилье и отопление»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Политика Килиан Мбаппе Марин Ле Пен Футбол

Марин Ле Пен высказалась о Килиане Мбаппе.

Ранее французский нападающий назвал «катастрофой» победу «Национального объединения» в первом туре парламентских выборов во Франции и призвал людей к голосованию.

«Мбаппе не представляет французов с иммиграционным прошлым, потому что среди них гораздо больше людей, живущих на минимальную зарплату, которые не могут позволить себе жилье и не могут позволить себе отопление, чем таких, как Мбаппе», – сказала лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен в интервью CNN.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

73 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вы посмотрите на них, они удаляют комментарии
Конечно, ведь обсуждать выборы во Франции важнее, чем осветить новость о нападении на вашу коллегу, да спортс?
+128
-5
+123
Ответ Antonio Gaudi
Вы посмотрите на них, они удаляют комментарии Конечно, ведь обсуждать выборы во Франции важнее, чем осветить новость о нападении на вашу коллегу, да спортс?
Не хотят рассказывать о культурном обогащении, которое выгодно для всех.
+65
-2
+63
Мбаппе представляет Макрона.
+54
-5
+49
Ответ Antonio Gaudi
Комментарий удален модератором
Случилось такое с журналистом одной из европейских стран, уже давно вышла бы новость, полная злорадных комментариев про "напустили гейропейские леваки мигрантов"
+31
-4
+27
Ответ Antonio Gaudi
Вы посмотрите на них, они удаляют комментарии Конечно, ведь обсуждать выборы во Франции важнее, чем осветить новость о нападении на вашу коллегу, да спортс?
А нечего клеветать на иностранных специалистов из дружеской страны
+27
-3
+24
Ответ Potapson
Мбаппе представляет Макрона.
Не просто так же Мбаппе в Елисейский дворец вызывают
Судя по евро, у него сейчас другим голова забита
+19
-2
+17
Ответ Андрей Рядькин
о чем речь?
Ниже ссылка, они удалили 5 моих сообщений с упоминанием произошедшего.
+19
-2
+17
Ответ Antonio Gaudi
Комментарий удален модератором
Ага, тоже зашел сюда, после того, ка прочитал новость. Причем такое происходит регулярно, но эти факты идут против повесточки - "вы что, хотите, как во Франции?", и их невыгодно озвучивать.
+17
-1
+16
Ответ Antonio Gaudi
Вы посмотрите на них, они удаляют комментарии Конечно, ведь обсуждать выборы во Франции важнее, чем осветить новость о нападении на вашу коллегу, да спортс?
С коллегой случилась дружбонародия. Пынямать надо.
+18
-3
+15
Мбаппе не представляет французов с иммиграционным прошлым, он представляет французов с иммиграционным будущим. Чел буквально переезжает в Испанию. Как же так?
+14
0
+14
Ответ Antonio Gaudi
Вы посмотрите на них, они удаляют комментарии Конечно, ведь обсуждать выборы во Франции важнее, чем осветить новость о нападении на вашу коллегу, да спортс?
О как, не зашёл бы в комментарии, не узнал бы.
У матчтв отмалчивается, когда нормальное СМИ бы на первую страницу вынесло хотя бы сочувствие
+13
-1
+12
Ответ unreality
А чё не удалять-то? Задолбали такие как ты, которые на спортсайт хотят притащить всё что угодно. Об этом профильные СМИ написали, чего тебе ещё надо? Давай теперь сюда вообще все новости тащить. Тут и так процентов 40 новостей к спорту отношения не имеют, давай доведем до 99%, да?
Стоп!
Почему можно публиковать то что в Европе, а то случилось с нашей девушкой в нашей стране нельзя?
+9
-1
+8
Ответ shellnikolai
напишите сотрудницу матч тв и всё сразу поймёте и в всёот
тут регулярно обсасывают как плохо мне жить в Европе, но удаляют информацию о таком. какой позор
+7
0
+7
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
А можно поподробнее,что произошло?
Износ редактора МАТЧа иностранными специалистами. Уже на бутылке ерзают
+7
0
+7
Ответ unreality
А чё не удалять-то? Задолбали такие как ты, которые на спортсайт хотят притащить всё что угодно. Об этом профильные СМИ написали, чего тебе ещё надо? Давай теперь сюда вообще все новости тащить. Тут и так процентов 40 новостей к спорту отношения не имеют, давай доведем до 99%, да?
но sports ru этим и занимается. тащит все новости на сайт, которые не имеют отношения к спорту. далеко ходить за примерами не надо. как данная новость с Марин Ле Пен относится к футболу, спорту? зачем она на спортивном сайте?
+7
0
+7
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
А можно поподробнее,что произошло?
напишите сотрудницу матч тв и всё сразу поймёте
+7
0
+7
Ответ Андрей Рядькин
я опять не успел прочитать и не гуглится ничего
напишите сотрудницу матч тв и всё сразу поймёте и в всёот
+6
0
+6
Простые французы сделали свой выбор, с чего бы вдруг группа маргинальных миллионеров забеспокоилась или во Франции нет демократии?
+16
-10
+6
Ответ Antonio Gaudi
Вы посмотрите на них, они удаляют комментарии Конечно, ведь обсуждать выборы во Франции важнее, чем осветить новость о нападении на вашу коллегу, да спортс?
Позорно как-то
+7
-1
+6
Ответ Potapson
Мбаппе представляет Макрона.
И ещё одного мигранта - Нассера Аль-Хелаифи)
+6
-1
+5
Мбаппе: "Моя хата в центре Парижа (хз купил уже в Мадриде дом или нет) ничего не знаю".
+5
0
+5
Ответ Antonio Gaudi
Вы посмотрите на них, они удаляют комментарии Конечно, ведь обсуждать выборы во Франции важнее, чем осветить новость о нападении на вашу коллегу, да спортс?
о чем речь?
+4
0
+4
Где-то в 2005 году случайно наткнулся на статью в интернете, там какой-то эксперт прогнозировал превращение Европпы в рейх2.0 , там он приводил 100% доводы, почему фашизм возьмет реванш , видимо его прогноз спустя 20 лет начинает сбываться, в принципе в Россию ждет то-же самое, виноваты мулитикультуралисты и подобный сброд
+6
-3
+3
Ответ Antonio Gaudi
Вы посмотрите на них, они удаляют комментарии Конечно, ведь обсуждать выборы во Франции важнее, чем осветить новость о нападении на вашу коллегу, да спортс?
Ну что же, на мой основной аккаунт предсказуемо выписали перманентный бан за мои настойчивые просьбы опубликовать новость.
Надеюсь этот бан поможет вашей коллеге из Матч ТВ и предостережет женщин и мужчин в дальнейшем быть более осторожными, зная о возможных опасностях в центре Москвы.
Cпасибо редакции за толерантность к чужому мнению)
+3
0
+3
Всё верно говорит, таких успешных, как Мбаппе - единицы, бедняков намного больше, им нечем платить за отопление, зимой холодно - пора возвращаться на свой самый тёплый в мире континент
+7
-4
+3
Мбуппе говорит о Франции зарабатывая миллионы долларов и переехав в Испанию ))
+3
-1
+2
Ответ Russ Ivan
Простые французы сделали свой выбор, с чего бы вдруг группа маргинальных миллионеров забеспокоилась или во Франции нет демократии?
демокраиме везде одинаковая. все , сье мнение не совпадаетс с мнением "элиты" считаются врагами будь то испания франция россия или любая другая страна. это азбука отмены, выработанные полит технологии 21 века.
+6
-4
+2
Зидан и Бензема отказались от приглашения Макрона лететь с ним на финал ЧМ в Катаре. Вот и вся разница
+2
0
+2
Ответ trav
Комментарий удален модератором
Они не только удаляют комментарии, но и дают бессрочные баны)
Мой основной аккаунт снесли из-за призывов опубликовать новость)
И наверняка снесут и этот.
Вот такие двойные стандарты) Про Францию и их миграционный кризис писать можно и нужно.
Про преступление против их коллеги писать нельзя.
+2
0
+2
Ответ velvetdust2008
Нормальное СМИ бы поступило как матч Тв и не стало бы это дальше разгонять, тем более на данном этапе следствия. Вряд ли бы сама девушка хотела такого пиара на федеральном СМИ
Да неужели? Развлекательные передачи и анонсы Губерниева с Кононым это нормальные СМИ, когда коллегу изнасиловали?
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий