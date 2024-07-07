Марин Ле Пен: «Мбаппе не представляет французов с иммиграционным прошлым. Среди них больше тех, кто живет на минимальную зарплату, не может позволить себе жилье и отопление»

Марин Ле Пен высказалась о Килиане Мбаппе.

Ранее французский нападающий назвал «катастрофой» победу «Национального объединения» в первом туре парламентских выборов во и призвал людей к голосованию.

«Мбаппе не представляет французов с иммиграционным прошлым, потому что среди них гораздо больше людей, живущих на минимальную зарплату, которые не могут позволить себе жилье и не могут позволить себе отопление, чем таких, как Мбаппе», – сказала лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен в интервью CNN.

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