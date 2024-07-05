Представитель «Национального объединения» о Мбаппе: «Каждый должен заниматься своим делом. Я не раздаю футбольные советы. Килиан представляет всех французов, независимо от голоса»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Политика Килиан Мбаппе Футбол

Представитель «Национального объединения» прокомментировал слова Килиана Мбаппе.

Французский нападающий назвал «катастрофой» победу «Национального объединения» в первом туре парламентских выборов во Франции и призвал людей к голосованию.

«Я не выхожу на поле и не раздаю советы как тренер. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом.

Килиан Мбаппе находится в сборной Франции.

Он носит футболку национальной команды, представляет всех французов без исключения, независимо от их голоса», – заявил представитель «Национального объединения» Лоран Якобелли.

Ле Пен о заявлениях Мбаппе: «Французы устали получать нравоучения. Тенденция миллионеров говорить людям с зарплатой 1400 евро о том, за кого голосовать, плохо воспринимается»

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121 комментарий
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А теперь представим их реакцию, если бы условные Гризманн стал бы агитировать за Ле Пен
+110
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Дешевый аргумент: политик не вмешивается в футбол, потому что футбол не влияет на его жизнь, а футболист имеет право вмешиваться в политику, потому что она влияет на жизнь футболиста напрямую.
Это, кстати, работает с любой другой профессией. По этой логике мы все тут не профессиональные политики и не имеем право о ней рассуждать публично.
+54
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+34
Граждане, которые не знают и не помнят, что такое свободные выборы, дебаты и сменяемость власти, обвиняют жителей других стран в неправильной агитации)
+47
-21
+26
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
У нас всё иначе же, да?)
+23
-8
+15
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Мне, как мимокрокодилу, интересно, а есть реальные случаи, когда выгоняли, или это всё просто догадки?
+20
-7
+13
Ответ Николай Бойко
А теперь представим их реакцию, если бы условные Гризманн стал бы агитировать за Ле Пен
Но невеселы лица простых парижан
+13
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+13
Ответ Антон
Ответ черносотенцам, коих тут много: если Гризман или Дешам выступят за Ле Пен, тоже ничего не будет. Точно также погудят и перестанут. Примеры можете взять американские: Канни Уэст, Такер Карлсон, Илон Маск вроде как пока не в тюрьме на Аляске. Можете дальше рассуждать о преимуществах многопартийной системы КНДР над европейской или американской демократиями.
Если Гризман или Дешам выступят за Ле Пен, то их просто вышвырнут в тот же день из сборной...и ничего больше не будет)
+20
-9
+11
Ответ черносотенцам, коих тут много: если Гризман или Дешам выступят за Ле Пен, тоже ничего не будет. Точно также погудят и перестанут. Примеры можете взять американские: Канни Уэст, Такер Карлсон, Илон Маск вроде как пока не в тюрьме на Аляске. Можете дальше рассуждать о преимуществах многопартийной системы КНДР над европейской или американской демократиями.
+25
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+8
Ответ Pavel Fedorov
Аахахаха, вот это умыл так умыл черную сотню - Дешама не посадят за публичную поддержку Ле Пен, самого популярного политика Франции, только что набравшего большинство на выборах. А в каких странах сажают за публичную поддержку системных кандидатов? Кого-то посадили за поддержку Жириновского или Зюганова?
а они были реальной оппозицией?)

Зюганов, который вылизывает Путину на личных встречах - оппозиция?)
+10
-3
+7
Ответ Всё знаю
Я родился и живу в России. Ещё раз повторюсь - у нас всё иначе, да?
А мы учим остальные страны демократии?
+9
-3
+6
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Главное не перепутать и не разорвать сознание, в Украине мы против националистов, во Франции за националистов. Или это многоходовочка? Чтобы потом Францию денацифицировать?
+19
-13
+6
Негры, которые живут как белые, обвиняют белых, что так живут не все негры.
+8
-2
+6
Ответ EzioFlava
Типичные радикалы и узурпаторы. Каждый имеет право на своей мнение о своей жизни в государстве, причем тут профессия? Футболистам нельзя говорить о политике, кому еще нельзя? Да пошел ты, Лоран.
Какие узурпаторы, они только что выборы выиграли, за них голосовали французы
+7
-2
+5
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Я родился и живу в России.
Ещё раз повторюсь - у нас всё иначе, да?
+12
-7
+5
Ответ Togliattinec
а они были реальной оппозицией?) Зюганов, который вылизывает Путину на личных встречах - оппозиция?)
А Ле Пен это реальная оппозиция? Это человек, с рождения, благодаря папе, член французского эстеблишмента, абсолютно системный политик. Поэтому даже если она выиграет, во Франции не изменится ровным счетом ничего. Чуть-чуть ужесточат миграцию, на несколько процентов поднимут налоги для богатых, но глобально все будет как было. Это очевидно по их травоядной программе.
+5
0
+5
Ответ The Stig
Дешевый аргумент: политик не вмешивается в футбол, потому что футбол не влияет на его жизнь, а футболист имеет право вмешиваться в политику, потому что она влияет на жизнь футболиста напрямую. Это, кстати, работает с любой другой профессией. По этой логике мы все тут не профессиональные политики и не имеем право о ней рассуждать публично.
Так это очень популярная логика среди патриотической общественности: «там наверху без тебя разберутся», «давайте каждый будет заниматься своим делом» ну и «ты че тут самый умный» как вишенка на торте.
+6
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+5
Великая Французская революция 1789-1799 годов, свергла абсолютную монархию.
Июльская революция 1830 года, сменила одного Бурбона на другого.
Революция 1848 года, окончательно свергла монархию и стала детонатором для социальных революций в Европе.
История повторяется.. Повторяется..
+6
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+5
Килиан представляет всех земноводных
+4
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Ответ Всё знаю
Я о свободе слова спрашивал. У нас есть свобода слова? Или это другое?)
а в Европе свобода слова если отменяют за слова которые не на повестке? )
+5
-1
+4
Ответ The Stig
Дешевый аргумент: политик не вмешивается в футбол, потому что футбол не влияет на его жизнь, а футболист имеет право вмешиваться в политику, потому что она влияет на жизнь футболиста напрямую. Это, кстати, работает с любой другой профессией. По этой логике мы все тут не профессиональные политики и не имеем право о ней рассуждать публично.
Мы сейчас как раз наблюдаем,как футбол влияет на жизнь французов.
+4
-1
+3
Ответ Всё знаю
У нас всё иначе же, да?)
так у нас и не навязывают другим свою "демократию".
+5
-2
+3
Ответ The Stig
Дешевый аргумент: политик не вмешивается в футбол, потому что футбол не влияет на его жизнь, а футболист имеет право вмешиваться в политику, потому что она влияет на жизнь футболиста напрямую. Это, кстати, работает с любой другой профессией. По этой логике мы все тут не профессиональные политики и не имеем право о ней рассуждать публично.
Странно только то, что вот здесь, на спортсе очень любят полоскать спортсменов, поддерживающих Путина.
То есть кому-то можно, а кому-то нельзя?
+4
-1
+3
Ответ заблокированному пользователю
Если Гризман или Дешам выступят за Ле Пен, то их просто вышвырнут в тот же день из сборной...и ничего больше не будет)
Мне одно непонятно, почему черносотенцы думают, что если в Европе к власти придут ультраправые (почти пришли), вы будете дружить с ними домами? Они будут такие же искатели внешних врагов.
+13
-10
+3
Ответ Social Indr
Хорошо, что у нас все хорошо и мигрантов нет и инфляции! Ура
Ну есть все это и что? Это типо намек что у себя сначала посмотрите? Ну дык эти же проблемы есть у всех, и у ВБ, и у немцев и у французов и иже с ними, и это не мешает им тоже всех обсуждать и изображать Россию например как страшный Мордор где нет унитазов и дорог с асфальтовым покрытием. Мы то чем хуже, тоже можем их обсудить)
+3
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Ответ Всё знаю
А причем тут европа, если разговор про Россию идёт? К чему эти стрелки?
так ты первый стрелки перевел ) новость про Францию если ты на солнце перегрелся
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макрон не вечный. как же мбапе будет переобуватся когда будет обнимать лепен))
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Хорошо черепашку макнул... Мбаппе и не догадывался что есть белые французы
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
Комментарий удален модератором
Нет, но на одном сайте
+2
0
+2
Ответ Николай Бойко
А теперь представим их реакцию, если бы условные Гризманн стал бы агитировать за Ле Пен
Ну вот меня заминусовали, а всего лишь спросил, чем Мбаппе поддерживающий Макрона отличается от кикбоксера Храмцова поддерживающего Путина? Одного носят на руках а второго отстраняют от Олимпиады не смотря на выйгранную лицензию... Если нельзя одному то и второму запрещайте либо разрешайте обоим если это в рамках закона и мирно.
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Это он ещё Мостового не видел
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