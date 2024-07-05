Представитель «Национального объединения» о Мбаппе: «Каждый должен заниматься своим делом. Я не раздаю футбольные советы. Килиан представляет всех французов, независимо от голоса»

Представитель «Национального объединения» прокомментировал слова Килиана Мбаппе.

Французский нападающий назвал «катастрофой» победу «Национального объединения» в первом туре парламентских выборов во Франции и призвал людей к голосованию.

«Я не выхожу на поле и не раздаю советы как тренер. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом.

находится в сборной Франции.

Он носит футболку национальной команды, представляет всех французов без исключения, независимо от их голоса», – заявил представитель «Национального объединения» Лоран Якобелли.

Ле Пен о заявлениях Мбаппе: «Французы устали получать нравоучения. Тенденция миллионеров говорить людям с зарплатой 1400 евро о том, за кого голосовать, плохо воспринимается»

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