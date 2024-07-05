Представитель «Национального объединения» о Мбаппе: «Каждый должен заниматься своим делом. Я не раздаю футбольные советы. Килиан представляет всех французов, независимо от голоса»
Представитель «Национального объединения» прокомментировал слова Килиана Мбаппе.
Французский нападающий назвал «катастрофой» победу «Национального объединения» в первом туре парламентских выборов во Франции и призвал людей к голосованию.
«Я не выхожу на поле и не раздаю советы как тренер. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом.
Килиан Мбаппе находится в сборной Франции.
Он носит футболку национальной команды, представляет всех французов без исключения, независимо от их голоса», – заявил представитель «Национального объединения» Лоран Якобелли.
Ле Пен о заявлениях Мбаппе: «Французы устали получать нравоучения. Тенденция миллионеров говорить людям с зарплатой 1400 евро о том, за кого голосовать, плохо воспринимается»
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Это, кстати, работает с любой другой профессией. По этой логике мы все тут не профессиональные политики и не имеем право о ней рассуждать публично.
Зюганов, который вылизывает Путину на личных встречах - оппозиция?)
Ещё раз повторюсь - у нас всё иначе, да?
Июльская революция 1830 года, сменила одного Бурбона на другого.
Революция 1848 года, окончательно свергла монархию и стала детонатором для социальных революций в Европе.
История повторяется.. Повторяется..
То есть кому-то можно, а кому-то нельзя?