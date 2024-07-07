Кунде о поражении партии Ле Пен на выборах: «Огромное облегчение. Поздравляю французский народ, объединившийся, чтобы прекрасная страна не оказалась во власти крайне правых»

Жюль Кунде доволен результатами второго тура выборов во Франции.

Согласно предварительным данным, ни один блок не получил абсолютного большинства в парламенте, а партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», против которой выступали многие футболисты , занимает третье место.

Напомним, что партия Ле Пен выиграла в первом туре досрочных парламентских выборов, объявленных после роспуска Национальной ассамблеи президентом Эммануэлем Макроном. Ранее партия Марин одержала победу на выборах в Европарламент.

«Облегчение такое же сильное, как и беспокойство в последние недели. Оно огромное.

Поздравляю весь французский народ, объединившийся с целью гарантировать, что Франция, эта прекрасная страна, не окажется во власти крайне правых», – написал защитник «Барселоны».

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