Кунде о поражении партии Ле Пен на выборах: «Огромное облегчение. Поздравляю французский народ, объединившийся, чтобы прекрасная страна не оказалась во власти крайне правых»
Жюль Кунде доволен результатами второго тура выборов во Франции.
Согласно предварительным данным, ни один блок не получил абсолютного большинства в парламенте, а партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», против которой выступали многие футболисты сборной Франции, занимает третье место.
Напомним, что партия Ле Пен выиграла в первом туре досрочных парламентских выборов, объявленных после роспуска Национальной ассамблеи президентом Эммануэлем Макроном. Ранее партия Марин одержала победу на выборах в Европарламент.
«Облегчение такое же сильное, как и беспокойство в последние недели. Оно огромное.
Поздравляю весь французский народ, объединившийся с целью гарантировать, что Франция, эта прекрасная страна, не окажется во власти крайне правых», – написал защитник «Барселоны».
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Теперь она окажется в руках крайне тёмных.
А Ле Пен нужно было не понты кидать во все стороны, а загодя готовить правоцентристского союзника.
Ну, а то, что троцкисты Францией рулят - совсем не удивлён. Это уже очевидный финал бывшей полу-Империи.
Теперь разве что заход на большую европейскую войну чуть замедлится. Но чуть.
Франция имела исторический шанс выселить мигрантов, преступников, поджигателей соборов из страны. Теперь курс на мигрантизацию продолжится. И ладно бы кто-то полезный приезжал для страны. Приезжают воры, насильники, бездельники за большими пособиями. Для России в целом все равно кто победит. А вот Франции придется туго. Впрочем, они сами виноваты, когда при их молчаливом согласии, а иногда и при непосредственном участии, уничтожали ближний восток и Африку. Во имя демократии, естественно - любую мерзость можно оправдать этим лозунгом.