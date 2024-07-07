Кунде о поражении партии Ле Пен на выборах: «Огромное облегчение. Поздравляю французский народ, объединившийся, чтобы прекрасная страна не оказалась во власти крайне правых»

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 Политика Жюль Кунде Эммануэль Макрон Марин Ле Пен Футбол

Жюль Кунде доволен результатами второго тура выборов во Франции.

Согласно предварительным данным, ни один блок не получил абсолютного большинства в парламенте, а партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», против которой выступали многие футболисты сборной Франции, занимает третье место.

Напомним, что партия Ле Пен выиграла в первом туре досрочных парламентских выборов, объявленных после роспуска Национальной ассамблеи президентом Эммануэлем Макроном. Ранее партия Марин одержала победу на выборах в Европарламент.

«Облегчение такое же сильное, как и беспокойство в последние недели. Оно огромное.

Поздравляю весь французский народ, объединившийся с целью гарантировать, что Франция, эта прекрасная страна, не окажется во власти крайне правых», – написал защитник «Барселоны».

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130 комментариев
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Где бы я еще узнал о результате этих выборов как не на спортсе 😄
+239
-3
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Страна не оказалась в руках крайне правых.
Теперь она окажется в руках крайне тёмных.
+127
-25
+102
Очень жаль коренных французов. Очень, очень жаль. Походу их во Франции уже меньшинство
+124
-25
+99
Я во Франции жил ещё в 93-м при папаше Ле Пене. Уже тогда было понятно, что "Национальный фронт" никогда не получит большинства в парламенте, а их кандидат не будет президентом. Потому что во втором туре парламентских или президентских выборов всегда все объединялись против НФ. И явка во втором туре всегда была высокая, потому что все негры, арабы и геи бежали голосовать за кого угодно, лишь бы против НФ. Избиратели НФ это в основном сельская Франция и то - фермеры за НФ, а батраки и сезонные рабочие за левых.
+61
-8
+53
Ответ Den-is
Очень жаль коренных французов. Очень, очень жаль. Походу их во Франции уже меньшинство
Скоро и у нас так будет
+52
-11
+41
Продление курса на Африку
+40
-11
+29
На спортсе траур))
+42
-15
+27
"Весь французский народ" в словах Кунде - это такие как он и темнее. Арабы и африканцы. Теперь это "французский народ". А неплохая страна была, нравилась.
+37
-14
+23
Ответ Роман Ижевский
Комментарий скрыт
наивный
+28
-7
+21
Ответ Den-is
Очень жаль коренных французов. Очень, очень жаль. Походу их во Франции уже меньшинство
вы себя пожалейте, все дворы черные)))
+23
-4
+19
Ответ SergButt
На спортсе траур))
В Барнауле приспущены флаги
+18
-1
+17
Ответ Den-is
Очень жаль коренных французов. Очень, очень жаль. Походу их во Франции уже меньшинство
Капец, вы все здесь эксперты! Ле Пен - набрала много голосов, пишете "народ голосовал" . Ле Пен - проиграла, пишете, что "голосовал не народ". Честно говоря, после того, что здесь читаешь, не удивляешься, почему Россия в такой глубокой яме.
+18
-1
+17
Ответ Роман Ижевский
Комментарий скрыт
а с чего ты взял, что в России итоги выборов - это не реально выбор народа? если твоё мнение не совпадает с мнение большинства, то это твои проблемы, а не проблемы народа
+35
-20
+15
а причем тут поражение то? наоборот, никто из партий не набрал парламентского большинства.
+18
-4
+14
Ответ ZamoRano
Я очень рад, что во Франции дикари занимают все больше места и влияния. Прекрасно, когда вместо сильного соперника с мозгами против тебя воюет папуас с палкой. Чем больше в цивилизованных странах дикарей, тем сильнее они будут откатываться назад в развитии, постепенно дойдя до уровня Африки. Нам это только на руку.
Нам, это кому?
+14
-1
+13
Очередной французский миллиардер переживает за свою страну , живя в Испании ))
+14
-2
+12
Ответ Ничего Смешного
Скоро и у нас так будет
уже так
+11
-2
+9
Спортс, а где инфа о рецептах? Или на что сейчас карась клюет?) Побольше вот такого «спорта» пожалуйста!
+10
-2
+8
Франция потеряла исторический шанс на оздоровление.
+21
-13
+8
Ответ oasis-columbia
Франция потеряла исторический шанс на оздоровление.
она его уже давно потеряла, происходящее там - просто фикция
+12
-5
+7
Де Вильфор, Де Тревиль, Моррель, Де Жуссак, Ришар, Фюнес, Маре. Таких чистокровных французов скоро будем видеть только в книгах как вымерший вид
+8
-1
+7
Да что там французский народ, мог бы и всю Африку поздравить
+11
-4
+7
все жалеют Францию, ахахахаха. Вся Россия в черных давно.Новость час назад не прочитал и что-ли? Сотрудницу матч ТВ изначиловали у Останкино узбеки. Францию им жалко)))
+10
-3
+7
Да какая разница, Ле Пен, не Ле Пен. Мелони в Италии тоже возглавляла правые силы, была евроскептиком, а как стала премьером, так превратилась в такую верноподданную евроатлантистку, что ее истерикам Бербок бы позавидовала. Во власти они все становятся китайскими болванчиками с вечным "одобрямсом".

А Ле Пен нужно было не понты кидать во все стороны, а загодя готовить правоцентристского союзника.

Ну, а то, что троцкисты Францией рулят - совсем не удивлён. Это уже очевидный финал бывшей полу-Империи.

Теперь разве что заход на большую европейскую войну чуть замедлится. Но чуть.
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Испанцы, сделайте их!
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Ответ Den-is
Очень жаль коренных французов. Очень, очень жаль. Походу их во Франции уже меньшинство
Да плевать на французов. Всегда удивляло, с какого заботит всех Франция, США, Британия и т. д в плане мигрантов, если у нас же дома ситуация такая же, если не хуже. Но что - то демонстрантов не вижу. Диванных критиков других стран вижу, постоянно вижу, а когда у самих же полная жесть в этом плане - тишина. Чудеса просто.
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Ответ Английский_пациент
Комментарий скрыт
Осталось сборной расстаться с последними белыми игроками, и будет вообще красота!
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Ахаххахаха рад он. Теперь в правительстве у них полный звиздец будет так как нет ни у кого подавляющего преимущества, а это заведомо плохо для принятия решений, все будут тянуть одеяло на себя, следовательно, полный бардак. А выборы президента Франции будут только в 2027 году.
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Забавно, что местные леваки считают честными выборы во Франции. Когда аутсайдеры объединились против явного фаворита (по результатам первого тура), сняв своих кандидатов в пользу президентской партии. Это типа не манипуляции общественным бессознательным, а демократия. Понимать надо. Выбор народа из сортов го**а.
Франция имела исторический шанс выселить мигрантов, преступников, поджигателей соборов из страны. Теперь курс на мигрантизацию продолжится. И ладно бы кто-то полезный приезжал для страны. Приезжают воры, насильники, бездельники за большими пособиями. Для России в целом все равно кто победит. А вот Франции придется туго. Впрочем, они сами виноваты, когда при их молчаливом согласии, а иногда и при непосредственном участии, уничтожали ближний восток и Африку. Во имя демократии, естественно - любую мерзость можно оправдать этим лозунгом.
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Ответ SergButt
На спортсе траур))
Не только на спортсе
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