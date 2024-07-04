«Хорошо, что вы не на другой стороне». Мбаппе пошутил о крайне правых в ответ на слова журналиста «я крайний слева»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Евро-2024 Политика Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе пошутил на тему политики во время пресс-конференции.

Журналист L’Équipe Себастьен Тарраго хотел задать вопрос с одного из концов зала. «Здесь, в крайнем левом углу, крайний слева», – сказал Тарраго, чтобы сориентировать, когда игрок обвел взглядом комнату.

Форвард сборной Франции повернул голову и ответил: «Хорошо, что вы не на другой стороне!» Мбаппе сделал отсылку к французской ультраправой партии «Национальное объединение», против которой он выступает.

Мбаппе о лидерстве «Национального объединения» на выборах во Франции: «Катастрофа. Мы не можем оставить страну в руках этих людей»

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47 комментариев
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Давно футболисты стали экспертами в политике на уровне юзеров спортс?
+124
-12
+112
Ответ vtsch4svws
Давно футболисты стали экспертами в политике на уровне юзеров спортс?
Все знают, что на уровне юзеров спортса в политике не разбирается никто
+111
-3
+108
Мбаппе перед матчем с Португалией публично отказался принимать передачи с правого фланга.
+57
-1
+56
И журналистам с крайнеправых углов отказался бы юморист отвечать ?)
+21
-3
+18
Главный минус современных левых идей, от которого и идут все беды - это концепция мультикультурализма. Никаких разных культур и цивилизаций не существует; есть только одна - европейская, всё остальное - различные виды существования людей без цивилизационных установок: какие-то из этих видов вполне безвредные, какие-то откровенно людоедские. Суть в том, что европейские страны действительно должны быть открыты ко всем людям, а точнее - всем людям, признающим господство европейской цивилизации и стремящимся в неё интегрироваться, а вот всех остальных априорно полагать своими экзистенциальными врагами. Пока население, а вслед за ним и политики, в большинстве своем этого не поймет и не инкорпорирует в свои взгляды, то левые идеи так и продолжать вырождаться и вести своих адептов в полный ass
+23
-8
+15
Ответ R Air
А чё там, нынешние правые хотят всех негров перевешать или что? Почему такая тряска у загорелых?
Правые хотят налоги поднять.. А у Мбаппе все бабки в Париже.. ☝️🤭
+13
0
+13
🐢 🤮
+17
-7
+10
А чё там, нынешние правые хотят всех негров перевешать или что? Почему такая тряска у загорелых?
+13
-3
+10
А может, Мбаппе хоть что-то про футбол скажет и про предстоящий матч, вне политики? Ну, для разнообразия
+7
0
+7
Ответ 4adikovski007
Главный минус современных левых идей, от которого и идут все беды - это концепция мультикультурализма. Никаких разных культур и цивилизаций не существует; есть только одна - европейская, всё остальное - различные виды существования людей без цивилизационных установок: какие-то из этих видов вполне безвредные, какие-то откровенно людоедские. Суть в том, что европейские страны действительно должны быть открыты ко всем людям, а точнее - всем людям, признающим господство европейской цивилизации и стремящимся в неё интегрироваться, а вот всех остальных априорно полагать своими экзистенциальными врагами. Пока население, а вслед за ним и политики, в большинстве своем этого не поймет и не инкорпорирует в свои взгляды, то левые идеи так и продолжать вырождаться и вести своих адептов в полный ass
Чувак, ещё 500 лет назад европейцы резали друг друга каждый день, а никаких наций не было. Итальянскую сформировал Наполеон, Германскую Бисмарк, это все было примерно 200 лет назад, в то время. как китайская существовала уже 3000 лет. А до этого были праиндоевропейцы, которые и расселились. Глобально против азиатов противостояния нет, им вообще пофиг на всех кроме себя. Сейчас противостояние против ислама в основе, потому что они не хотят адаптироваться и везде пытаются навязать свои ценности, но, как говорится, это возраст. Эту религию придумали позже остальных, они, скорее всего, ещё пройдут свою реформацию, замкнуться в себе, как прорадителю, не получится из-за численности.
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Ответ Metalloid
Черепаха откровенно поплыла.
Черепахи всегда плавают довольно откровенно
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Мбаппе перед матчем с Португалией публично отказался принимать передачи с правого фланга.
И бить правой ногой
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С детства французы парнишку гнобили !
И лягушатиной даже кормили !
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Ответ Metaphrast
А может, Мбаппе хоть что-то про футбол скажет и про предстоящий матч, вне политики? Ну, для разнообразия
Тогда макрон больше его не обнимет, а он, как известно, любит это дело с мужиками )
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Ответ Вальдано
Правые хотят налоги поднять.. А у Мбаппе все бабки в Париже.. ☝️🤭
Но ведь "взять и поделить" это от леваков всегда было.
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Ответ Гусеконь
Кто сказал, что Макрон левый?
Он центральный.. Девятка.. Ложная.. 🤭
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Черепаха откровенно поплыла.
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Ответ фанат Ска хабаровска
Все знают, что на уровне юзеров спортса в политике не разбирается никто
Я вот теперь слежу за выборами во Франции. Хотя до Евро вообще было по боку))
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Ответ 4adikovski007
Главный минус современных левых идей, от которого и идут все беды - это концепция мультикультурализма. Никаких разных культур и цивилизаций не существует; есть только одна - европейская, всё остальное - различные виды существования людей без цивилизационных установок: какие-то из этих видов вполне безвредные, какие-то откровенно людоедские. Суть в том, что европейские страны действительно должны быть открыты ко всем людям, а точнее - всем людям, признающим господство европейской цивилизации и стремящимся в неё интегрироваться, а вот всех остальных априорно полагать своими экзистенциальными врагами. Пока население, а вслед за ним и политики, в большинстве своем этого не поймет и не инкорпорирует в свои взгляды, то левые идеи так и продолжать вырождаться и вести своих адептов в полный ass
Блин, европоцентризм, опять. Правые глобально обречены, только если не придумают правый интернационал, а иначе съедят друг друга.
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Лавры Рэшфорда не дают покоя Киллиану
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«Если слишком сильно повернуть вправо, то можно оказаться слева» В.И. Ленин (с)
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Не фанат Роналду, но он и вся его сборная приехали на Евро побеждать, играя в футбол. Получится или нет вопрос десятый
Эти же «французы» баклажанового оттенка только треплются о политике (даже если их об этом спрашивают, неважно).
Какая действительно наглость, что французы вдруг устали от пособий преступникам и радикалам, оккупировавшим их страну, и решились что-то поменять
Надеюсь на Португалию как никогда, по крайней мере это ещё пока та самая Европа, о которой мы думаем, слыша слово Европа
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🤦
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Ответ 4adikovski007
Главный минус современных левых идей, от которого и идут все беды - это концепция мультикультурализма. Никаких разных культур и цивилизаций не существует; есть только одна - европейская, всё остальное - различные виды существования людей без цивилизационных установок: какие-то из этих видов вполне безвредные, какие-то откровенно людоедские. Суть в том, что европейские страны действительно должны быть открыты ко всем людям, а точнее - всем людям, признающим господство европейской цивилизации и стремящимся в неё интегрироваться, а вот всех остальных априорно полагать своими экзистенциальными врагами. Пока население, а вслед за ним и политики, в большинстве своем этого не поймет и не инкорпорирует в свои взгляды, то левые идеи так и продолжать вырождаться и вести своих адептов в полный ass
Ну у них странные идеи и понимание. Типа условный Тюрам говорит - я француз. Какой он нафиг француз? Гражданин Франции? Да. Но не француз.
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Теперь понятно, почему Дембеле убрали из состава.
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Ответ vtsch4svws
Давно футболисты стали экспертами в политике на уровне юзеров спортс?
Всегда
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Мбаппе в президенты!.. У меня всё.. 🤭😃
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Ответ 4adikovski007
Главный минус современных левых идей, от которого и идут все беды - это концепция мультикультурализма. Никаких разных культур и цивилизаций не существует; есть только одна - европейская, всё остальное - различные виды существования людей без цивилизационных установок: какие-то из этих видов вполне безвредные, какие-то откровенно людоедские. Суть в том, что европейские страны действительно должны быть открыты ко всем людям, а точнее - всем людям, признающим господство европейской цивилизации и стремящимся в неё интегрироваться, а вот всех остальных априорно полагать своими экзистенциальными врагами. Пока население, а вслед за ним и политики, в большинстве своем этого не поймет и не инкорпорирует в свои взгляды, то левые идеи так и продолжать вырождаться и вести своих адептов в полный ass
Мама Меркель ?
В Германии эта Ваша идеология господствует не первый десяток лет ))
Итог перед Вашими глазами
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Ответ R Air
А чё там, нынешние правые хотят всех негров перевешать или что? Почему такая тряска у загорелых?
Не хотят чтобы других загорелых массово пускали.
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Ответ Coongur
В африканских странах президент-футболист - норма
У них и людоед - норма.. 🤭
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