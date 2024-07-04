«Хорошо, что вы не на другой стороне». Мбаппе пошутил о крайне правых в ответ на слова журналиста «я крайний слева»

Килиан Мбаппе пошутил на тему политики во время пресс-конференции.

Журналист L’Équipe Себастьен Тарраго хотел задать вопрос с одного из концов зала. «Здесь, в крайнем левом углу, крайний слева», – сказал Тарраго, чтобы сориентировать, когда игрок обвел взглядом комнату.

Форвард сборной повернул голову и ответил: «Хорошо, что вы не на другой стороне!» сделал отсылку к французской ультраправой партии «Национальное объединение», против которой он выступает.

Мбаппе о лидерстве «Национального объединения» на выборах во Франции: «Катастрофа. Мы не можем оставить страну в руках этих людей»

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