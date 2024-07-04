«Хорошо, что вы не на другой стороне». Мбаппе пошутил о крайне правых в ответ на слова журналиста «я крайний слева»
Килиан Мбаппе пошутил на тему политики во время пресс-конференции.
Журналист L’Équipe Себастьен Тарраго хотел задать вопрос с одного из концов зала. «Здесь, в крайнем левом углу, крайний слева», – сказал Тарраго, чтобы сориентировать, когда игрок обвел взглядом комнату.
Форвард сборной Франции повернул голову и ответил: «Хорошо, что вы не на другой стороне!» Мбаппе сделал отсылку к французской ультраправой партии «Национальное объединение», против которой он выступает.
Мбаппе о лидерстве «Национального объединения» на выборах во Франции: «Катастрофа. Мы не можем оставить страну в руках этих людей»
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И лягушатиной даже кормили !
Эти же «французы» баклажанового оттенка только треплются о политике (даже если их об этом спрашивают, неважно).
Какая действительно наглость, что французы вдруг устали от пособий преступникам и радикалам, оккупировавшим их страну, и решились что-то поменять
Надеюсь на Португалию как никогда, по крайней мере это ещё пока та самая Европа, о которой мы думаем, слыша слово Европа
В Германии эта Ваша идеология господствует не первый десяток лет ))
Итог перед Вашими глазами