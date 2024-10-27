«Барса» вынесла «Реал» – 4:0! Дубль Левандовского за три минуты, Ямаль дал в ближний, Рафинья поиздевался

Отправили «Реал» в офсайд.

«Барселона» забрала первое класико сезона одним ярким отрезком: на 54-й и 56-й два мяча подряд забил Роберт Левандовски.

Тьма попаданий «Реала» в офсайд сначала разбилась о пару резких атак «Барсы», потом каталонцы просто добили.

Левандовски поймал на двух ошибках, Мбаппе зря издевался. А вот Рафинья – уже по делу

«Реал», очевидно, стремился убегать за спины высокой линии каталонской обороны, и на 30-й минуте Килиан Мбаппе убежал, перекинул Иньяки Пенью – и издевательски отпраздновал.

Когда партнеры оставили его одного, рукой изобразил этот черпачок.

Правда, судьи все это аннулировали. Вне сомнений офсайд, ВАР легко обнаружил.

Попадание во «вне игры» стало главным мемом этого матча, «Реал» никак не находил нужные линии. Один только Мбаппе попал в восемь офсайдов – больше, чем кто-либо в одном матче Ла Лиги минимум за последние 10 лет.

А лучшие шансы, где офсайда не было (или его не успели проверить), крал вратарь Пенья. В первом тайме он эффектно остановил мяч на линии рукой, когда нужно было лететь назад. Во втором – ногой отбил удар Мбаппе.

Зато Роберт Левандовски, когда возникла большая свободная зона в центре, оказался в правильном положении, потому что на краю застрял Ферлан Менди. Поляк четко реализовал пас Марка Касадо на ход.

Через три минуты Алекс Бальде с левого фланга вкрутил Роберту в голову, он четко кивнул в дальний угол.

Ламин Ямаль подождал 20 минуток и добил до разгрома: попал с правой ноги в ближний угол Андрею Лунину. А Рафинья сделал еще неприличнее, тут черпачок был абсолютно законным.

У Мбаппе в итоге два гола из офсайдов, а самый яркий эпизод Винисиуса – грубость на желтую уже после третьего пропущенного. Поедет получать «Золотой мяч» чуть менее довольным.

За счет чего «Барса» так смогла? Неочевидные детали: терпение Флика, стресс-тест Пеньи

Пара ключевых деталей.

1) Флик выжидал до второго тайма – смог

Карло Анчелотти почти идеально подготовился: перекрыл опасные фланги «Барсы» с помощью Джуда Беллингема и Эдуардо Камавинга, выставил в полуфлангах быстрых Киллиана Мбаппе и Винисиуса, а в центре сделал упор на очень активного Феде Вальверде. Это читалось, но Ханси Флик не мог реагировать с первых минут. Решением были бы Дани Ольмо и Френки де Йонг, но оба только восстановились после травм и не были готовы играть в основе.

Пришлось использовать тот же состав, что и против «Баварии» – и терпеть до перерыва. С трудом, но «Барса» справилась. Оборона продолжала ловить в офсайды, Иньяки Пенья спасал, а вот центр поля провалился. Педри и Марку Касадо не хватилось смелости, а Фермин Лопес стал худшим на поле.

Сразу в перерыве Флик убрал Фермина, выпустил Френки де Йонга, а Педри и Касадо передвинул ближе к атаке. В итоге Марк идеально разрезал оборону «Мадрида» по центру, а Левандовски вонзил первый мяч. Чуть позже уже Френки стянул внимание полузащиты и длинной передачей подключил к атаке Бальде – получились 2:0.

Анчелотти был вынужден реагировать и выпускать Луку Модрича, еще больше открывать игру, но и тут у Флика был козырь – Ольмо. Испанец идеален между линиями, при открытой игре чувствует себя королем. Модрича мы не увидели, а «Барселона» забила еще два. Тренер был вынужден ждать, но когда дождался – наказал.

2) Пенья прошел испытание – он теперь основной

Во время международного перерыва «Барселона» подписала Войчеха Шченсного, фанаты требовали его в старте вместо ошибающегося Пеньи, но у Флика другая идея: «Это ничего не меняет. Иньяки Пенья будет играть против «Баварии». Нет причин, по которым Иньяки не должен играть», – Ханси был тверд.

Пенья вышел в старте и на «Севилью», и против «Баварии» – две победы. Даже Шченсны не скрывал, что в такой ситуации вратаря менять нельзя.

И вот теперь блестящий матч Пеньи против «Реала»: трижды спас в опасных ситуациях, сыграл на ноль. Испытание из трех матчей пройдено, теперь Иньяки Пенья – первый номер.

3) Педри превратился в монстра

В трех прошлых сезонах Педри регулярно страдал из-за травм: 197 пропущенных дней (сезон-2021/22), 110 (2022/23), 128 (2023/24). На Евро-2024 Педри тоже травмировался и был вынужден пропустить старт сезона. Казалось, его теперь постоянно нужно беречь, что трудно рассчитывать на него в долгосрочной перспективе, но Флик изменил ситуацию.

Теперь Педри играет по 80+ минут в каждом матче и уходит последним из полузащитников. Ханси использует его и ближе к обороне, и как более атакующего игрока. Против «Реала» Педри оба тайма провел в разных ролях.

«Барса» уже на 6 очков в отрыве. Не дали «Реалу» повторить свой рекорд

Контекст такой яркой победы.

● «Барса» нанесла «Реалу» первое поражение в сезоне Ла Лиги : было семь побед и три ничьих. Мадридцы отстали от «Барсы» уже на шесть очков.

● У «Реала» крупнейшее поражение от «Барселоны» за два с половиной года . Прошлый раз мадридцы проигрывали класико с разницей в четыре гола 20 марта 2022-го – тоже 0:4 на «Бернабеу». Сейчас у «Реала» крупнейшее поражение от «Барселоны» за девять последних матчей.

● Каталонцы не дали догнать их по длине серии без поражений : «Реал» мог продлить до 43 матчей, как раз столько было у «Барсы» с апреля 2017-го по май 2018-го. Но принципиальнейшие соперники оборвали.

● «Барселона» победила крайне молодым составом : с 1956-го не выпускали на класико таких юных, средний возраст основы – 24 года и 188 дней. Еще более юный состав был в середине XX века – тогда каталонцы тоже выиграли (1:0).

● Левандовски забил «Реалу» 10 голов в 16 матчах . В этом сезоне у поляка уже 14 – столько же в сумме у Мбаппе (6), Винисиуса (5) и Родриго (3).

● Ямаль – самый молодой автор гола в истории класико . Ему 17 лет и 105 дней. Ну а как иначе?

Теперь «Барселона» попробует сделать ноябрь таким же успешным, как и октябрь , начиная с дерби против «Эспаньола». У «Реала» в следующем туре удобный шанс – тонущая «Валенсия».

12 офсайдов «Реала» в класико. Вот они все

Фото: eastnews.ru /Manu Fernandez