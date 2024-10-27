У Винисиуса два удара в матче с «Барсой» и ни одного в створ. Вингер «Реала» забивал в трех матчах подряд до класико
Винисиус слабо провел матч с «Барселоной».
Каталонцы разгромили «Реал» в гостях в матче 11-го тура Ла Лиги (4:0).
Винисиус за весь матч нанес два удара по воротам «Барсы» (без учета ударов из офсайдных положений).
На 22-й минуте бразилец прорвался к углу вратарской, откуда низом пробил в ближний угол – удар оказался неточным.
На 52-й Винисиус пробивал с угла штрафной, эта попытка была заблокирована, мяч прошел далеко от ворот.
Стоит отметить, что до класико Винисиус забивал в трех последних матчах – у него по голу «Вильярреалу» и «Сельте» в чемпионате и хет-трик в Лиге чемпионов в игре с «Боруссией» Дортмунд.
Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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