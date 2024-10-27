Левандовски, Рафинья и Ямаль – в топ-3 по «гол+пас» в сезоне Ла Лиги. Винисиус отстает на 2 очка от 3-го места
Три игрока «Барселоны» входят в топ-3 по «гол+пас» в сезоне Ла Лиги.
После 11 туров лидирует по этому показателю Роберт Левандовски – 16 (14+2) баллов. Следом идут Рафинья (6+6) и Ламин Ямаль (5+6).
Четвертое место в списке занимает вингер «Реала» Винисиус – 9 (5+4) очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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