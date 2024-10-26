Николич про 0:0 с «Факелом»: «У ЦСКА 70% владения мячом, кому это нужно? Нам нужны голы и победы. Расслабились после победной серии, может»
– С 1‑й по 38‑ю минуту команда почти ничего не показала. В чем дело?
– У нас была победная серия. Может, команда расслабилась. Я предупреждал, что так может быть. Так нельзя.
У нас 70% владения мячом, кому это нужно? Нам нужны голы и победы. Нужно сохранять концентрацию. Обычно такие игры проигрываешь в конце.
– Кисляк сегодня не вышел. Почему?
– Он молодой парень, просто немного устал. Был в Китае, долгие перелеты… У него большое будущее.
– Как пришла идея поставить Аббосбека Файзуллаева на правый фланг и почему поменяли его позицию потом?
– У нас много вариантов в атаке, поэтому так решил. У меня 400–500 официальных игр. Я понимаю, бывает такое, что ничего не получается.
– Почему не играет Глебов?
– У него тоже большое будущее. Но сейчас есть игроки на его позиции.
– Планируете использовать 4-4-2 в следующих играх?
– Сегодня просто была такая игра. Нам нужно было больше атаковать. Конечно, будем менять игру, у нас будет много разных схем. Будем наигрывать многое в зимний перерыв. Надо пользоваться качествами футболистов, которые у тебя есть на данный момент.
– Вы перевели на фланг Аббоса. Но не получилось ли так, что он отодвинулся назад от ворот?
– Нет. Он мог смещаться.
– Пьянич сыграл больше в обороне. Почему во время стандартов он не подходил к мячу?
– Мы разрабатываем стандарты. Мы забили 10 и пропустили 3 со стандартов. Он хорошо исполняет угловые и штрафные, но есть и Аббос, и Ваня Обляков.
«Факел» играл очень узко, нам нужно было принимать правильное решение через фланговые зоны. Ближе к концу первого тайма начали появляться моменты, – сказал главный тренер ЦСКА.
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