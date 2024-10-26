ЦСКА первым провел 400 сухих матчей в РПЛ. Армейцы не пропустили в 40% матчей – лучший показатель в лиге

ЦСКА первым среди клубов Мир РПЛ не пропустил в 400 матчах.

Армейцы достигли этой отметки в сегодняшней игре 13-го тура против «Факела » (0:0).

На втором месте по количеству сухих игр находится «Локомотив », сыгравший на ноль 385 матчей в чемпионате. Третье место делят «Спартак » и «Зенит», не пропустившие в 352 матчах РПЛ .

У ЦСКА также лучший процентный показатель сухих матчей в лиге – 40%. Второе место занимают «Зенит » и «Локомотив» (39%), третье – «Сатурн» и «Рубин» (36%).