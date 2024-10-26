ЦСКА первым провел 400 сухих матчей в РПЛ. Армейцы не пропустили в 40% матчей – лучший показатель в лиге
ЦСКА первым среди клубов Мир РПЛ не пропустил в 400 матчах.
Армейцы достигли этой отметки в сегодняшней игре 13-го тура против «Факела» (0:0).
На втором месте по количеству сухих игр находится «Локомотив», сыгравший на ноль 385 матчей в чемпионате. Третье место делят «Спартак» и «Зенит», не пропустившие в 352 матчах РПЛ.
У ЦСКА также лучший процентный показатель сухих матчей в лиге – 40%. Второе место занимают «Зенит» и «Локомотив» (39%), третье – «Сатурн» и «Рубин» (36%).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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