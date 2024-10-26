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  • Николич про 0:0 с «Факелом»: «Недоволен. Да, у ЦСКА сумасшедшая статистика пропущенных, три за 13 игр, но в атаке ничего не сработало. С первых минут была видна расслабленность»
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Николич про 0:0 с «Факелом»: «Недоволен. Да, у ЦСКА сумасшедшая статистика пропущенных, три за 13 игр, но в атаке ничего не сработало. С первых минут была видна расслабленность»

Марко Николич не рад ничьей ЦСКА с «Факелом» (0:0) в 13-м туре Мир РПЛ.

«Конечно, недоволен. Да, у нас сумасшедшая статистика по количеству пропущенных мячей, меня это устраивает. 13‑я игра – и три пропущенных. Это невероятный показатель, но в атаке ничего не сработало.

С первых минут было видно, что команда чуть расслаблена из‑за длительной серии без поражений. Не буду называть фамилии, но почти никто не был на своем уровне. Много теряли мяч при передачах, подачах, дриблинге, почти ничего не получалось.

В ситуации, когда должны были заканчивать, энергия не была на уровне «Факела», который дал сумасшедший бой. Они так играют: линия передач, второй мяч, борьба. Это их игра. Они молодцы, боролись, это им приносит пользу, а нам надо было это решать, но сегодня не удалось», – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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