Ямаль о поддержке болельщиков: «Будто рядом стоит моя мама и говорит мне обыграть соперника. Никогда раньше не испытывал подобного»
Ламин Ямаль рассказал, что для него значит поддержка болельщиков.
«Когда я получаю мяч, и фанаты громко приветствуют меня, возникает чувство, которого я никогда раньше не испытывал. Будто рядом стоит моя мама и говорит мне обойти соперника.
Я не могу описать это ощущение, но это невероятно», – сказал вингер «Барселоны» в интервью клубным медиа.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Espana
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