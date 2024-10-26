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Ламин Ямаль: «Хочу провести в «Барсе» всю жизнь и стать легендой»

Ламин Ямаль заявил о желании стать легендой «Барселоны».

«Я надеюсь, что проведу здесь всю свою жизнь и стану легендой «Барселоны».

Что касается дерби, есть «Барса» – «Эспаньол» или «Атлетико» – «Реал», но «Барса» – «Реал» – нечто особенное для всех видов спорта. Соперничество идет с самого детства, и вы очень сильно хотите победить.

Мысли об этой игре с понедельника, хотя, конечно, на этой неделе было два очень важных матча, но класико есть класико, и мы все хотим его выиграть», – сказал вингер «Барсы» в интервью клубным медиа.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
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logoЛамин Ямаль
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