Ламин Ямаль: «Хочу провести в «Барсе» всю жизнь и стать легендой»
Ламин Ямаль заявил о желании стать легендой «Барселоны».
«Я надеюсь, что проведу здесь всю свою жизнь и стану легендой «Барселоны».
Что касается дерби, есть «Барса» – «Эспаньол» или «Атлетико» – «Реал», но «Барса» – «Реал» – нечто особенное для всех видов спорта. Соперничество идет с самого детства, и вы очень сильно хотите победить.
Мысли об этой игре с понедельника, хотя, конечно, на этой неделе было два очень важных матча, но класико есть класико, и мы все хотим его выиграть», – сказал вингер «Барсы» в интервью клубным медиа.
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