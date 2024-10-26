Глава Ла Лиги о класико: «Барса» – фаворит, но с учетом ДНК «Реала» все может случиться»

Президент Ла Лиги поделился ожиданиями от матча «Реала» и «Барселоны».

«Барселона » переживает прекрасный момент, но, учитывая ДНК «Реала », все может случиться. Если бы дело шло о спортивном компоненте, кажется, что «Барселона» – фаворит.

Но если учесть, что представляет собой «Реал», и то, что мы видели ранее, «Реал» может победить.

Это будет одно из самых открытых класико, что может быть лучше такого зрелища?» – сказал Хавьер Тебас .