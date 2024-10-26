Глава Ла Лиги о класико: «Барса» – фаворит, но с учетом ДНК «Реала» все может случиться»
Президент Ла Лиги поделился ожиданиями от матча «Реала» и «Барселоны».
«Барселона» переживает прекрасный момент, но, учитывая ДНК «Реала», все может случиться. Если бы дело шло о спортивном компоненте, кажется, что «Барселона» – фаворит.
Но если учесть, что представляет собой «Реал», и то, что мы видели ранее, «Реал» может победить.
Это будет одно из самых открытых класико, что может быть лучше такого зрелища?» – сказал Хавьер Тебас.
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