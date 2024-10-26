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Геннадий Орлов: «Зенит» обыграет «Локомотив». Три мяча забьет наверняка»

Геннадий Орлов уверен, что «Зенит» обыграет «Локомотив».

– Ваши ожидания от игры, Геннадий Сергеевич?

– На этот раз я убежден, что «Зенит» обыграет «Локомотив».

– Даже так?

– Да, причем три мяча забьет наверняка.

– Оптимистичный прогноз, однако!

– Ну а что? «Зенит» набирает форму, в порядке все ведущие игроки. Да, нет Глушенкова, однако остальные футболисты – Лусиано, Мостовой, Педро – на данном этапе показывают хороший футбол. Словом, атакующая мощь «Зенита» велика, «Локомотиву» придется очень тяжело.

– А как же хваленая атака «Локомотива»?

– А вы, Алексей, посмотрите в турнирную таблицу – в чемпионате России «Зенит» пропустил меньше всех. Это говорит о том, что защита петербуржцев выглядит уверенно.

– Неужели у «Локомотива» нет шансов?

– Шанс есть всегда, однако «Зенит» проявит себя на всех участках поля, и, повторюсь, победит.

Да, у «Локомотива» задорная команда, однако, на мой взгляд, игра в обороне у железнодорожников выстроена не до конца. Чем, собственно, и воспользуется «Зенит».

– Батраков не сможет нивелировать разницу в текущем уровне команд?

– Батраков, конечно, феномен, однако посмотрим, как он будет выглядеть на фоне «Зенита». Он играет свободного художника, его действия серьезно не изучали, поэтому он зачастую и остается без опеки.

Это, конечно, большое искусство, но у «Зенита» есть на то профильные специалисты, и в первую очередь Барриос, играющий в зоне Батракова, перед штрафной площадкой. Впрочем, не только Барриос, но и остальные зенитовцы наверняка будут ситуативно приглядывать за Батраковым. Повторюсь, даже любопытно, как он проявит себя на уровне лучших футболистов страны.

– Не знаю, как в дальнейшем будет складываться карьера Батракова, однако в любом случае «Локомотив», воспитавший в своей Академии столь яркого футболиста, заслуживает самых лестных эпитетов.

– Да, но еще раз подчеркну, что именно такие матчи, как с «Краснодаром» и «Зенитом», дадут почву для серьезного анализы игры Алексея.

«Краснодару», напомню, «Локомотив» проиграл со счетом 0:3, с прессингом, который держит по ходу матча «Краснодар», «Локомотив» не справился. Высоко прессингует и «Зенит», чем я тоже аргументирую свой прогноз, – сказал комментатор.

Опубликовано: Sports
Источник: Bobsoccer.ru
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
logoКраснодар
logoВильмар Барриос
logoАндрей Мостовой
logoЛусиано Гонду
logoПедро дос Сантос
logoАлексей Батраков
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